Clint Capela compose un message d’adieu pour remercier les fans de Houston

Clint Capela est arrivé à Houston pour la première fois il y a près de six ans en tant que perspective suisse relativement âgée de 20 ans, sélectionnée à la fin du premier tour du repêchage de la NBA 2014 par les Rockets.

Il part comme un centre de départ accompli qui se classe quatrième dans toute la NBA en rebonds (13,8) par match. Et à 25 ans, Capela devrait avoir encore une longue carrière devant lui.

Cela a été tout un voyage pour Capela, que les Rockets ont échangé à Atlanta plus tôt cette semaine dans le cadre de l’accord amenant Robert Covington à Houston.

Au cours de ses six saisons à Houston, Capela est passé d’une recrue aux manières douces qui n’a joué qu’avec parcimonie à un démarreur confiant et à une machine à double double, suffisamment précieuse pour qu’Atlanta envoie un futur choix de premier tour pour l’acquérir. Plus tôt jeudi, le directeur général des Rockets, Daryl Morey, l’a remercié sur Instagram, affirmant qu’il avait vu Capela “devenir un lion”.

Quelques heures plus tard, le grand homme de 6 pieds 10 pouces