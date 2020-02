Clint Capela devrait manquer plus de temps avec une contusion au talon

Dans une mise à jour de l’entraînement de samedi, l’entraîneur des Houston Rockets Mike D’Antoni a déclaré qu’il s’attend à ce que le centre de départ Clint Capela rate le match à domicile de dimanche contre la Nouvelle-Orléans en raison d’une contusion continue au talon droit.

Depuis le 28 décembre, Capela a raté cinq matchs différents avec la blessure. Les quatre premières absences ont été brèves et pour seulement un ou deux matchs à la fois, mais D’Antoni a suggéré que cette fois-ci pourrait être différente, les Rockets espérant se débarrasser définitivement du problème persistant.

Capela étant également absent vendredi contre Dallas, c’est la première fois depuis fin décembre qu’il rate des matchs consécutifs.

En 32,8 minutes par match cette saison, Capela affiche en moyenne 13,9 points (62,9% de tirs), 13,8 rebonds et 1,8 bloc. Le total rebondissant de 25 ans se classe quatrième par NBA par match.

S’exprimant avant-match vendredi, D’Antoni a déclaré ceci concernant le statut de son grand homme de 6 pieds 10 pouces et le calendrier potentiel:

C’est une affaire de personnel médical. Mais mes deux cents… il ne devrait pas revenir avant de se sentir indolore. … Entendons-nous bien, et si cela signifie le prochain match, tant mieux. Si cela signifie un mois à partir de maintenant, tant mieux. Quoi qu’il en soit, il doit guérir.

Les Rockets ont encore six matchs jusqu’à la pause des étoiles à la mi-février, ce qui pourrait leur permettre de reposer Capela pendant plus de trois semaines lorsqu’ils envisagent une pause intégrée dans le calendrier. Cependant, D’Antoni n’a pas été contraint de répondre à la question de savoir si l’absence pourrait être aussi longue.

Houston est en fait 2-0 à ses deux derniers matchs sans Capela, D’Antoni se tournant vers une composition plus petite composée de l’attaquant habituel P.J. Tucker au centre et de Danuel House Jr. à la place de Tucker à l’attaquant.

Compte tenu du succès, D’Antoni a indiqué après la victoire de vendredi sur Dallas que les Rockets continueraient avec cette formation si Capela restait absent.

Vendredi, les Rockets sont devenues la première équipe de la NBA depuis 1963 à n’avoir personne de plus de 6 pieds 6 pouces dans le match. Sur le banc, l’attaquant vétéran de 6 pieds 6 pouces Thabo Sefolosha a épelé Tucker et House.

Dimanche pourrait offrir un défi encore plus grand pour la formation sous-dimensionnée de Houston, puisque les pélicans les plus grands (20-29) ont remporté trois matchs consécutifs et ont une ligne de front très athlétique et physique avec le vétéran Derrick Favors et la recrue Zion Williamson.

Le jeu débute à 13 h. heure locale de Toyota Center, et il sera diffusé à l’échelle nationale sur ABC. Les Rockets (30-18) entameront le match de dimanche après avoir remporté quatre de leurs six derniers matchs au total.

.