Clint Capela douteux pour samedi avec contusion au talon droit

Le centre des Houston Rockets, Clint Capela, est incertain pour le match à domicile de samedi soir contre les Brooklyn Nets avec une contusion au talon droit, a annoncé l'équipe lors de l'entraînement de vendredi.

Capela a été placé pour la première fois sur le rapport de blessure avec un problème de talon avant la victoire de lundi à Sacramento, mais il a joué pendant deux matchs.

Le grand homme de 6 pieds 10 pouces affiche en moyenne 13,9 points (64,2% de tirs), 14,4 rebonds et 1,9 bloc en 33,6 minutes par match cette saison.

Bien que Capela ait toujours enregistré une moyenne de 12,5 rebonds par match cette semaine tout en faisant face à la blessure, il n'a pas été aussi explosif près du panier et a eu du mal à terminer. Lors de ses deux derniers matchs, le joueur de 25 ans a tiré 45,5% du terrain – contre 65,8% au cours de ses 25 premiers matchs.

Avec Capela contre les Nets, les Rockets commenceront probablement Tyson Chandler, 37 ans, à sa place au centre. Le vétéran de la NBA, âgé de 19 ans, n'a joué que trois matchs en décembre, et aucun pendant plus de sept minutes, alors qu'il souffrait d'une blessure au dos et d'une maladie.

Chandler étant probablement limité à quelques minutes, les jeunes espoirs Isaiah Hartenstein et Gary Clark pourraient obtenir des opportunités étendues sur le banc de Mike D’Antoni samedi contre Brooklyn. On ne sait pas si Capela sera en mesure de revenir dimanche, lorsque les Rockets termineront un week-end consécutif à la Nouvelle-Orléans.

