Clint Capela ratera un autre match avec une contusion tenace au talon

Le centre des Rockets Clint Capela ratera son cinquième match en à peine plus d’un mois lors de l’épreuve de force à domicile de vendredi soir contre le rival Dallas Mavericks, selon le rapport de blessure mis à jour de Houston.

Encore une fois, Capela fait face à la même contusion au talon droit. La blessure a été inscrite pour la première fois dans le rapport de blessure de l’équipe le 23 décembre.

Capela a raté le match de lundi dans l’Utah avec la blessure avant de revenir mercredi à Portland, mais le grand homme de 6 pieds 10 pouces n’a joué que 17 minutes et a été largement inefficace, totalisant deux points et sept rebonds.

L’entraîneur-chef Mike D’Antoni a abordé la nature de la blessure persistante au talon de Capela lors d’une apparition mercredi sur SportsTalk 790.

Le problème avec sa blessure, c’est que ça fait mal, mais quand il se réchauffe pendant un match, cela disparaît généralement.

Il y a là une inflammation. C’est surtout des jours de congé, et c’est harcelant, et l’échauffement est difficile. Mais une fois qu’il est parti, il devrait aller bien.

Les Rockets ont la pause All-Star à la mi-février, ce qui donnerait à Capela environ une semaine de repos pour son pied. Mais ils ont sept matchs avant cela, et ils aimeraient évidemment que leur centre de départ de 25 ans soit disponible pour le plus grand nombre possible.

En 32,8 minutes par match cette saison, Capela affiche en moyenne 13,9 points (62,9% de tirs), 13,8 rebonds et 1,8 bloc. Son total rebondissant par match se classe au quatrième rang de la NBA.

On ne sait pas qui partira des Rockets à la place de Capela. Lorsque Capela a siégé lundi dans l’Utah, les Rockets sont devenus petits avec P.J.

Mais avec les Mavericks commençant à 7 pieds 3 pouces Kristaps Porziņģis à l’avant, il est possible que les Rockets optent pour plus de taille. Si tel est le cas, le vétéran Tyson Chandler ou Isaiah Hartenstein, 21 ans, pourraient être des options.

D’Antoni mettra probablement à jour le statut de Capela et sa nouvelle programmation de départ lors de sa rencontre avec les médias à 16 h 45. heure locale vendredi.

De là, le pourboire entre est prévu à 18h30. de Toyota Center. Le jeu sera télévisé au niveau national sur ESPN.

Les Rockets et les Mavs entrent tous les deux dans le match de vendredi avec des records identiques de 29-18, à égalité au cinquième rang de la course éliminatoire de la Conférence Ouest. Dallas sera privé de la superstar Luka Doncic, blessée à la cheville.

.