Clint Capela veut jouer à 100% cette saison

Clint Capela veut faire ses débuts avec les Atlanta Hawks cette saison, pas en 2020-21.

Capela se remet toujours de sa blessure au talon. Le centre a déclaré aux journalistes des Hawks jeudi qu’il détestait simplement s’asseoir sur le banc et regarder d’autres personnes jouer au ballon.

Via The Athletic:

Capela a déclaré qu’il voulait à 100% jouer à nouveau cette saison parce que «je ne suis pas ici pour m’asseoir sur le banc et applaudir. Mon travail est d’aller là-bas et de jouer et d’être aussi dominant que possible. Quand je ne fais pas ça, c’est difficile. “

Sur les Hawks, Capela devrait s’épanouir avec le meneur All-Star Trae Young. Bien qu’il n’en soit qu’à sa deuxième année en NBA, Young s’est déjà imposé comme l’un des meilleurs passeurs de la ligue

Capela, cependant, aura une période d’adaptation mentalement maintenant qu’il est avec les Hawks. Atlanta a l’un des pires records de la NBA, tandis que les Houston Rockets sont l’une des meilleures équipes de l’Ouest et ont des aspirations de championnat avec les MVP James Harden et Russell Westbrook en tête.

Avant d’être échangé aux Hawks, les Rockets ont signé un contrat de 90 millions de dollars avec Capela à l’été 2018. Il gagne 14,9 millions de dollars cette saison. Capela a disputé 39 matchs avec les Rockets cette saison. Il a récolté en moyenne 13,9 points, 13,8 rebonds et 1,8 bloc tout en tirant 62,9% du terrain et 52,9% de la ligne des lancers francs.

Maintenant âgée de 25 ans, Capela a des moyennes de carrière NBA de 12,2 points, 9,7 rebonds et 1,5 bloc en 334 apparitions. Il était le 25e choix au total au repêchage de la NBA 2014.

Les Hawks ont une fiche de 19-44 cette saison. Ils ont le deuxième pire record de l’Est.