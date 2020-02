Clippers acquièrent Marcus Morris des Knicks – The Athletic

Les LA Clippers savent que leur fenêtre pour un championnat doit être immédiate. Ce n’est pas que les Clippers pourraient perdre Kawhi Leonard ou Paul George cet été. C’est que l’écart entre eux et les Lakers de Los Angeles est négligeable. C’est qu’il y a plusieurs autres équipes en position de choix pour faire une poussée de titre. Et avec les blessures de Kawhi et PG toujours persistantes au-dessus – ainsi que la libre agence imminente de Montrezl Harrell – les Clippers savent qu’ils doivent retirer tous les arrêts avant les éliminatoires de 2020.

C’est pourquoi l’acquisition de Marcus Morris est devenue une priorité pour eux. Certains se sont demandé s’ils avaient besoin d’un grand homme ou d’un meneur de jeu pour s’ajouter à la liste. Mais Morris est le meilleur joueur qu’ils auraient pu approcher de façon réaliste ici. Ils ont essayé de le récupérer cet été, puis il a quitté ce plan pour signer avec San Antonio. Puis il a quitté cet accord verbal pour obtenir un retrait d’un an avec les New York Knicks. L’espoir était qu’il trouverait son chemin …

