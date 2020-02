Clippers décroche Marcus Morris et Isaiah Thomas dans un accord de trois équipes

Les Los Angeles Clippers se préparent pour une course à la finale de la NBA 2020 et ont recruté de l’aide vétéran dans les dernières minutes avant la date limite du commerce de la NBA alors qu’ils espèrent vaincre les Lakers de Los Angeles plus tard cette année.

Les Clippers ont débarqué Marcus Morris des New York Knicks, ainsi que Isaiah Thomas des Washington Wizards, dans un accord à trois équipes, selon Adrian Wojnarowski d’ESPN. Les Clippers ont envoyé le New Yorker natif Moe Harkless et leur choix de première ronde en 2020 aux Knicks tandis que les Wizards ont obtenu le gardien de tir Jerome Robinson des Clippers. Dans l’ensemble, cela a coûté beaucoup, mais les Clippers ont ajouté à leur équipe pour une éventuelle confrontation avec les Lakers.

Cependant, il ne semble pas que Thomas sera long pour les Clippers, selon le journaliste de longue date de la NBA, David Aldridge.

Renoncer à Thomas donne aux Clippers un autre emplacement de liste qu’ils peuvent utiliser pour signer des joueurs qui se retrouvent sur le marché du rachat.

Morris ajoute un autre corps et six fautes à lancer à LeBron James. Morris a atteint un sommet en carrière de 19,6 points et a tiré près de 44% de la ligne des 3 points en 43 matchs cette saison avec les Knicks.

