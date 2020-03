Clippers et un fond de placard infini dans votre modèle

Los Angeles Clippers ils réaffirment chaque jour que leur candidature au titre passe grâce à l’excellent travail des bureaux qui leur permet d’avoir un large éventail de joueurs garantis. Le fait d’avoir deux étoiles comme Paul George et Kawhi Leonard ne garantit pas le succès, et donc il a interprété Doc Rivers, qui utilise avec beaucoup d’habileté de nombreux joueurs qui remplissent parfaitement leur rôle. Marcus Morris, Ivica Zubac, Montrezl Harrell et JaMychal Green ils forment un jeu intérieur redoutable, tandis que les rotations du périmètre sont sécurisées avec des joueurs de profils aussi divers et complémentaires que Patrick Beverley, Reggie Jackson, Lou Williams et Landry Shamet. Bref, 10 joueurs de confiance maximale pour un technicien qui se frotte les mains avec ce qui nous attend.

