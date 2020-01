Clippers Patrick Beverley dit que Steph Curry est «comme un frère»

La Californie du Sud contre la Californie du Nord sera toujours une rivalité, peu importe ce qui se passe. Los Angeles Dodgers contre les Giants de San Francisco, Los Angeles Rams contre San Francisco 49ers. Qui a le pire trafic ou qui a de meilleurs burritos? Toutes les questions pertinentes qui seront débattues entre les californiens pendant des siècles.

En ce qui concerne le basket-ball, les Golden State Warriors ont eu des batailles en séries éliminatoires contre les Clippers de Los Angeles au cours de l’histoire récente, mais leur rivalité ne fait que s’épanouir.

Bien qu’il ne s’agisse peut-être pas encore d’une rivalité, un membre des Los Angeles Clippers a parfois pris le trône en tant que méchant pour les Golden State Warriors. Stephen Curry, Klay Thompson et le reste de la zone arrière de Golden State ont été de l’autre côté du style de jeu fougueux de Patrick Beverley.

Depuis son séjour à Houston et maintenant avec les Clippers, Beverley a combattu Golden State tout au long de sa carrière.

Pour commencer la saison 2019-2020, le Los Angeles Clipper a fait exploser les Warriors lors de leur tout premier match au Chase Center de San Francisco. Beverley hurlait sur les fans présents qui quittaient le match tôt.

Les Warriors se sont affrontés contre les Clippers pour la deuxième fois de la saison 2019-2020, cette fois à Los Angeles. Après le match, Beverley est arrivée avec les Warriors blessés All-Star sur le banc.

Beverley a été interrogée sur son interaction avec Curry dans le post-match des vestiaires et a partagé jusqu’où lui et le joueur le plus utile à deux reprises remontent leur carrière de basket-ball.

Steph est comme un frère – je ne parle pas vraiment des relations avec les gens que j’ai en NBA – Freshman year of college, colocataires. Équipe américaine, colocataires. Deuxième année de collège, camp Paul Pierce, colocataires. Camp de Lebron James, colocataires – ce sont des choses que les gens ne connaissent pas, mais nous nous connaissons depuis que nous sommes chiots.

Beverley a connu un triple triple contre Golden State vendredi soir avec 12 points, 11 rebonds et neuf passes décisives. Les Warriors ne joueront pas contre les Clippers avant mars, juste au moment où Curry pourrait approcher de son retour. Les anciens colocataires auront la chance de s’affronter à nouveau sur le terrain, au lieu d’une rencontre d’après-match sur le banc.

