Clippers «préoccupé» par la longueur des Lakers, le muscle en première zone

Avec la date limite du 6 février, il est devenu évident que les Los Angeles Lakers et Los Angeles Clippers se sont imposés comme les meilleures équipes bien définies de la Conférence de l’Ouest.

Les deux équipes ont généré beaucoup de battage médiatique avec leur afflux de puissance All-Star pendant l’intersaison NBA 2019 et ont réussi à suivre en ajustant la facture en tant que prétendants au championnat de bonne foi menant à la pause des All-Star NBA 2020. Bien que les Lakers possèdent actuellement la tête de série n ° 1 dans l’Ouest, les Clippers ont réussi à prendre le dessus sur eux lors de leurs deux premières rencontres tout en obtenant également la place de n ° 2.

Malgré leur succès, chaque équipe a encore quelques vides notables sur ses listes qu’elle aimerait combler avant la date limite. Bien que les Lakers espèrent acquérir un autre meneur de jeu pour aider à déclencher l’infraction, il semble que leurs rivaux de Crosstown soient inquiets de devoir correspondre à leur présence physique à l’intérieur.

Selon Marc Stein du New York Times, les Clippers seraient inquiets de la façon dont ils se comparent à la longueur et aux muscles de l’équipe en première ligne:

Cela ne garantit pas qu’ils concluront un accord, bien sûr, mais les Clippers seraient préoccupés par leur manque de muscle à l’avant par rapport à la longueur des Lakers ainsi que par les problèmes de santé actuels auxquels Kawhi Leonard et Paul George se battent.

– Marc Stein (@TheSteinLine) 23 janvier 2020

Il est facile de voir pourquoi les Clippers peuvent se sentir un peu inquiets de l’état de leur zone avant et de leur comparaison avec celle des Lakers. Non seulement il y a des inquiétudes concernant leur personnel actuel dirigé par Montrezl Harrell et Ivica Zubac, mais le manque de muscles bas a sans aucun doute été amplifié par la santé incertaine de Kawhi Leonard et Paul George cette saison.

Pendant ce temps, la performance de la zone avant des Lakers a été l’une des plus grandes histoires après l’arrivée d’Anthony Davis. Javale McGee a fait un travail formidable pour réduire la pression sur Davis en tant que centre de départ et Dwight Howard continue de fournir à cette équipe beaucoup pour son argent avec sa résurgence jusqu’à présent.

Avoir un trio de tireurs de bloc qui sont également capables de finir dans la peinture a clairement payé d’énormes dividendes pour les Lakers aux deux extrémités des quatre. Cet écart pourrait se creuser beaucoup plus si DeMarcus Cousins ​​est en mesure de faire son retour dans les séries éliminatoires sans que les Clippers ne prennent de précautions à la date limite des échanges.