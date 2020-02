Clippers va signer Reggie Jackson après le rachat de Detroit Pistons

Les Los Angeles Clippers continuent de faire le plein de joueurs expérimentés pour compléter leur alignement avant ce qu’ils espèrent être une course vers un championnat NBA et ce qui comprendra très certainement une rencontre en séries éliminatoires avec leurs voisins du couloir, les Los Angeles Lakers.

Après avoir poussé leurs jetons commerciaux pour acquérir Marcus Morris des New York Knicks, les Clippers ont déjà accepté de signer le meneur Reggie Jackson, qui sera racheté par les Detroit Pistons, qui l’ont signé pour un contrat de 80 millions de dollars sur 5 ans en 2015, selon Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Jackson offre aux Clippers une manipulation supplémentaire du ballon, ainsi qu’une expérience en séries éliminatoires, dans leur rotation. Alors que Lou Williams dirige le spectacle pour les Clippers sur la deuxième unité, sa défense et le potentiel de problèmes ou de blessures graves font de Jackson une police d’assurance idéale. Mais il peut être plus que cela, car il est un solide défenseur lorsqu’il est engagé et a porté la charge de gardien de départ de la ligue pendant quelques années.

Selon les rumeurs, les Lakers de Los Angeles seraient intéressés par plusieurs candidats au rachat, mais ils ont toujours un problème pratique: ils ont une liste complète et devraient renoncer à quelqu’un de leur équipe actuelle, qui s’est appuyée sur la chimie de l’équipe tout au long de la saison. .

