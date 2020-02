Clippers vs 76ers Cotes, pronostics et pronostics: devriez-vous parier à Philadelphie en tant que outsider à domicile?

Clippers à 76ers pronostics, cotes et pronostics de paris

Propagation: Clippers -1,5

Plus / Moins: 225,5

Heure: 19 h ET

Chaîne de télévision: TNT

Les deux équipes ont pris des mesures à la date limite des échanges la semaine dernière pour améliorer leurs listes avant les marches finales vers les séries éliminatoires.

Quelle équipe a l’avantage ce soir? Les Sixers devraient-ils être des chiens domestiques? Nos experts décomposent tout cela ci-dessous.

La tendance des paris à connaître

Philly est un outsider de 1,5 point à domicile contre les Clippers. C’est le 11e match des trois dernières saisons que les 76ers sont des chiens à domicile. Lors des 10 matchs précédents, les Sixers ont obtenu une fiche de 8-2 contre l’écart. – John Ewing

Bryan Mears: Comment je parie le match de ce soir

Le public est partout dans les Clippers ce soir: ils reçoivent 75% des paris et 68% de l’argent parié. Ils ont ouvert en tant que favori sur un point et ont déjà parié jusqu’à -1,5 ce matin.

Je comprends: les Clips sont mon choix actuel pour gagner le titre, leur liste est chargée et ils l’ont juste amélioré de manière intelligente en acquérant Marcus Morris. Bien qu’ils aient été de temps en temps cette saison, les données sont assez claires: quand Kawhi Leonard et Paul George jouent, ils sont géniaux. Dans 1117 possessions avec ces deux joueurs partageant le terrain, les Clips ont été à une note nette de +9,4.

Mais il leur manque Patrick Beverley ce soir, qui, je pense, a été une partie sous-estimée de leur succès, en particulier sur la défense. Ils apprennent encore la chimie avec Morris. Il y a une certaine incertitude.

Mais je pense que ce soir est vraiment tout au sujet des Sixers. Ils sont tellement bizarres.

Commençons par les séparations domicile / route, dont j’ai beaucoup parlé récemment.

Sixers à la maison: +11,9 Note nette (2e) | 113,8 ORtg (11e) | 101,9 DRtg (1er)

Sixers sur route: -5,1 Note nette (24e) | 105,7 ORtg (25e) | 110,8 DRtg (9e)

Je dis cela sans avoir recherché les données, mais je parierais que vous auriez du mal à trouver des répartitions domicile / route plus extrêmes pour n’importe quelle équipe de l’histoire du basketball. Je veux dire, c’est juste ridicule.

Ce qui est presque aussi extrême, c’est leur division contre certaines équipes. Contre des équipes avec un pourcentage de victoires supérieur à 70%, elles ont une fiche de 8-3-1 contre l’écart. Contre des équipes à 45% ou moins, elles sont 7-13-1 ATS.

Ils sont 2-0 contre les Jazz, 3-1 contre les Celtics, 1-0 contre les Lakers, Blazers et Spurs. Ils sont 1-0-1 contre les Nuggets. Mais contre les Knicks, ils sont 0-3. Ils sont 0-2 contre le Magic, comme contre les Hawks.

Pour une raison quelconque, ils sucent la route et contre de mauvaises équipes. À domicile et contre de bonnes équipes – en particulier sur les matchs télévisés au niveau national – ils dominent contre la propagation.

J’aime aussi leurs changements de date limite de négociation, acquérant des scores de banc à bas prix dans Glenn Robinson III et Alec Burks. Ils aideront sur les marges et pourraient tenir bon contre Lou Williams et le banc Clips, qui est à peu près aussi bon que vous le trouverez.

L’une des faiblesses potentielles des Clippers dans les séries éliminatoires est le manque d’un centre génial qui peut combattre un type Joel Embiid. Cette confrontation, si Embiid est composé, pourrait être une victoire massive pour les Sixers.

Je reçois l’argent public sur les clips. Ils sont géniaux. Mais si cela continue de monter (+2 ou plus), je vais effacer le public et attraper le chien à la maison.

Choix: 76ers

Wob: l’action Sixers monte

Je veux croire que les 76ers l’ont compris. Je veux croire qu’ils n’ont pas besoin de Furkan Korkmaz pour 30 pour ressembler au Turc Ray Allen pour battre des équipes OK. Je veux croire que Joel Embiid à la traîne sa propre base de fans et son talon retournant au «trou **» de la ligue (il l’a dit pas moi) est ce qui va relancer cette liste autrement terne de sous-performants. Je veux croire que JoJo et Ben Simmons peuvent coexister, ils sont tout simplement trop bons pour ne pas le faire.

Chaque grande équipe passe par des creux comme celui-ci où les stars doivent faire face aux épreuves et aux tribulations qui ont fait tant de prétendues équipes de championnat avant elles. C’est de cette manière qu’ils géreront cette situation qui détermineront leur sort.

Quoi qu’il en soit, les 76ers sont bons. Je te le promets. Ils ont compris, ils sont géniaux à la maison, et surtout: ils sont de retour pour gagner. Cela peut être contre des équipes médiocres dans leur propre bâtiment, mais vous ne pouvez rien prendre pour acquis si vous êtes les Sixers de 2020.

Maintenant, la question est de savoir s’ils peuvent le faire contre l’adversaire le plus redoutable de la ligue. Depuis que Kawhi Load a géré le précédent concours des Clippers, vous devez croire qu’il sera de retour ce soir. Quant au reste des Clippers, qui sait.

Ils ont l’air honnêtement ennuyés par la saison régulière et pour être honnête, il est difficile de leur en vouloir. Ils se lèvent pour des matchs peut-être une fois par mois, et ce pourrait être celui-là – un affrontement télévisé national contre une équipe prête à laisser tomber les gants.

Si les Clippers décident de se présenter et de jouer, cela cause des ennuis à Philly, mais non seulement ils doivent s’en soucier, ils ne sont pas en bonne santé, et leurs rotations sont toujours en mouvement en raison du commerce avec Marcus Morris. Trop de ifs pour que je parie sur un favori de la route. Je crois fermement à l’élan et ma religion me récompensera ce soir avec de l’argent supplémentaire.

Le PICK: 76ers +2 (est depuis passé à +1,5)

Rapport Clippers-Sixers Sharp

Il peut ne pas sembler qu’il y ait eu une tonne d’action sur ce jeu jusqu’à présent – le total n’a pas bougé depuis l’ouverture et l’écart n’est qu’à un demi-point différent – mais les parieurs acharnés ont été assez actifs.

Et il semble que même les objets tranchants soient quelque peu en désaccord. Nous avons suivi les mouvements de vapeur sur l’écart à Clippers +0,5, Philly +1, Clippers pick et Clippers -1. Au total, il y a eu des mouvements de vapeur sous 226, plus de 225 et moins de 225,5. En conséquence, ces lignes ont fluctué mais ne se sont pas trop éloignées des premiers chiffres.

Le public a définitivement ses côtés préférés, et ils ne sont pas trop surprenants: les Clippers et les autres, qui obtiennent tous deux plus de 70% des paris.

