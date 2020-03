Clippers vs Rockets Paris cotes et pronostics: les petites balles peuvent-elles fonctionner contre Kawhi & Co.?

Crédit:

Cette confrontation a été un régal à regarder toute la saison, surtout si vous avez parié les Houston Rockets. Les Rockets entrent dans cette confrontation avec une fiche de 3-0 contre l’écart contre les Clippers de Los Angeles cette saison et ont une fiche de 2-1.

Cependant, les Rockets sont une équipe très différente depuis le dernier affrontement de ces deux équipes. Le nouveau style de Houston mènera-t-il à une autre victoire contre le duo dynamique et l’unité de banc de Los Angeles?

Notre équipe décompose les tendances de paris et les matchs clés et donne leurs choix ci-dessous.

Clippers sur Rockets Picks, Cotes et pronostics

Propagation: Clippers -1

Plus / Moins: 236,5

Heure: 20 h ET

Chaîne de télévision: TNT

La tendance des paris à connaître

Près de 70% des paris sont sur les Clippers pour couvrir l’écart ce soir. Ce fut une mauvaise idée de douter des Rockets. Cette saison, Houston a une fiche de 10-5 contre l’écart lorsqu’il obtient moins de 50% des paris. – John Ewing

Clippers at Rockets pense que ce devrait être un match fin mai, et ce le sera peut-être. Pour ce soir, c’est un match de chapiteau et un excellent aperçu des séries éliminatoires avec les deux équipes à pleine puissance et prêtes à se battre.

Houston est désormais exclusivement une équipe de petit ballon. Vous avez peut-être entendu. Depuis le dumping de Clint Capela et l’ajout de Robert Covington à leur gamme, ils ont fait tapis sur de petites files d’attente avec Covington et P.J. Tucker en tant que gros de facto.

