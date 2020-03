Clippers vs. Thunder Cotes, pronostics et pronostics sur les paris: OKC continuera-t-il de jouer le rythme historique de l’ATS en tant que chiens?

Crédit:

Zach Beeker / NBAE via .. Sur la photo: Chris Paul # 3 du Thunder d’Oklahoma City

03 mars 2020 à 16h24 HNE

Clippers à Thunder Picks, Cotes et pronostics de paris

Propagation: Clippers -5

Plus / Moins: 227,5

Heure: 20 h ET

Chaîne de télévision: NBA League Pass

Cotes du mardi et via FanDuel. Obtenez un pari sans risque de 500 $ sur FanDuel aujourd’hui ou consultez plus d’offres et de critiques pour le meilleurs paris sportifs en ligne.

Si vous n’avez rien fait, mais pariez aveuglément sur le Thunder cette année, vous êtes probablement Scrooge McDucking en ce moment dans une pile d’argent.

Vont-ils continuer à couvrir à un rythme élevé ou les Clippers fléchiront-ils leurs muscles à pleine puissance ce soir? Nos experts le décomposent.

La tendance des paris à connaître

Le Thunder a été l’équipe la plus sous-évaluée sur le marché des paris cette saison, avec un meilleur ATS 38-22 NBA. L’endroit le plus rentable pour les soutenir a été les outsiders: ils ont fait un incroyable 22-9 ATS à cet endroit.

Les Clippers, cependant, sont un 27-21 ATS rentable cette saison en tant que favoris.

Moore: Mon appétit pour le match de ce soir

Tant que vous obtenez cela dans deux possessions pour tenir compte des lancers francs faits avec une avance, j’aime les Clippers. Ils sont frustrants et inconsistants mais ont dominé avec leur équipe en pleine santé.

Les Thunder ont de bons gardes, mais ils sont aussi plus petits. Leur zone arrière est meilleure que celle de Denver, mais repensez au match de vendredi dernier et à la façon dont la défense du périmètre des Clippers a intimidé et décomposé les gardes de Denver pour mettre toute l’offensive hors de contrôle. Le Thunder n’a pas de créateur de grosse aile à qui donner le ballon pour initier l’offensive.

Lisez le reste de cet article GRATUITEMENT dans notre application

Ou les abonnés EDGE peuvent profiter de tous les articles à tout moment, n’importe où

Déjà membre EDGE?

Se connecter