Clippers vs Warriors Paris, cotes, pronostics et pronostics: le sur / sous a-t-il une valeur?

11 mars 2020, 21 h 00 HAE Les Los Angeles Clippers sont des favoris à deux chiffres sur la route dans la baie alors qu’ils affrontent les Golden State Warriors entravés mardi soir.Les Warriors ont exclu Stephen Curry (maladie) et Draymond Green ( genou) dans cette confrontation.Les guerriers peuvent-ils se battre à nouveau sans leurs étoiles? Bryan Mears donne son analyse et ses choix ci-dessous.

Note de la rédaction: Stephen Curry a été officiellement exclu du match de mardi

Ce qui ressemblait à un affrontement potentiel avec le chapiteau avant la saison est maintenant une affaire à deux chiffres en raison des blessures et des métiers des Warriors. Stephen Curry est discutable après avoir raté le match de samedi, et il fera évidemment basculer la ligne dans les deux sens lorsque son statut sera signalé.

Quelle est sa valeur pour le spread et le over / under? Décomposons-le.

Clippers chez Warriors pronostics, cotes et pronostics de paris

Propagation: Clippers -12,5

Plus / Moins: 223,5

Heure: 22 h 30 ET

Chaîne de télévision: TNT

La tendance des paris à connaître

Les Warriors ont quelques tendances à noter – ils sont 14-18-1 ATS à domicile; Les paris sous le total ont une fiche de 9-2 dans leurs matchs en division – mais l’échantillon pourrait être assez peu représentatif si Stephen Curry (douteux) lui convient.

Du côté des Clippers, ils sont 29-22 contre l’écart en tant que favoris cette année, dont 8-7 lors de la pose à deux chiffres. Les paris sous le total ont une fiche de 23-16 lors des matchs de conférence des Clippers et une fiche de 7-3 au sein de la division.

Blessures notables

Pour les Warriors, Draymond Green et Kevon Looney seront de sortie pour celui-ci. Stephen Curry a raté le match de samedi avec une maladie, ainsi que les entraînements de dimanche. Il est actuellement douteux de s’habiller.

Les Warriors sont déjà minces, même si Curry s’en va. Ils vont probablement commencer Juan Toscano-Anderson, une aile de 26 ans qui n’a pas été repêchée en 2015 et qui a joué à l’étranger et en G-League avant de tenter sa chance avec les Warriors cette saison.

Du côté des Clippers, Lou Williams a été exclu avec une blessure au mollet. Sinon, ils sont en pleine santé en ce moment. Ils ne jouent plus avant vendredi, il semble donc peu probable qu’ils reposent des joueurs, bien que ce soit toujours une possibilité, surtout si Curry ne joue pas et que ce jeu semble être une victoire facile.

Rapport Sharp

Jusqu’à présent, le plus gros mouvement de ce jeu a été le sur / sous, qui a augmenté de deux points à 228,5 après l’ouverture à 226,5. Nous avons suivi un mouvement de vapeur sur ce nombre 226,5, ce qui a contribué à ce mouvement.

