Coby White secoue un jeu Andre Drummond

Le grand homme des Cleveland Cavaliers Andre Drummond pensait pouvoir voler le ballon à Coby White. Le gardien des Chicago Bulls lui a fait savoir que si vous atteignez, j’enseigne.

Dans leur match de mardi, Drummond avait la tâche de défendre le pick and roll mené par le gardien des Bulls. Pour une raison quelconque, le grand homme a tendu la main, confiant qu’il sera en mesure d’obtenir un vol. Blanc, bien qu’il soit une recrue, a fait savoir à Drummond que ses poignées étaient en ordre. Après avoir enseigné une leçon à Drummond, White a terminé la préparation difficile.

Drummond atteint, Coby White enseigne 📚 pic.twitter.com/F6pMcaRyGP

– ESPN (@espn) 11 mars 2020

Le septième choix des Bulls au repêchage de la NBA 2019 a fait son apparition lors de sa première campagne. Le joueur de 20 ans est entré dans le match avec une moyenne de 13,1 points, 2,7 passes décisives, 3,5 rebonds et 2,0 marques du centre-ville par match. Comme prévu, White commet toujours quelques erreurs de recrue mais ses gros matchs montrent qu’il mérite vraiment d’être en NBA.

–

