Coby White, une tendance à la hausse chez les Chicago Bulls

Le week-end All Star étant déjà terminé et les jours de repos ultérieurs correspondants, la saison régulière du NBA Il reprend pour faire face à son dernier tronçon. Plusieurs franchises pressent déjà d’être dans les prochaines séries éliminatoires pour concourir pour le ring. D’autres, avec le classement pratiquement dans la poche, chercheront le facteur court tant convoité. Et enfin, il y a les équipes qui n’aspirent plus à rien.

Parmi ces derniers, Chicago Bulls. La franchise de l’Illinois, avec un record de 19 victoires et 36 défaites, a une présence très compliquée en séries éliminatoires. De plus, à l’exception de Zach LaVine, aucun de ses principaux acteurs n’a réussi à se mesurer dans un parcours plein d’espoir pour les «taureaux». Les seules aspirations qu’ils ont maintenant résident dans la figure de Coby blanc.

Et c’est que la jeune recrue de 20 ans, sélectionnée dans la position nº 7 du repêchage, est le grand pari de l’avenir de Chicago. White a eu un début de saison assez électrique, atteignant des performances spectaculaires, comme celle dans laquelle il a réussi à marquer sept triplets dans une seule pièce. Mais ce n’était qu’une étincelle de qualité.

LA NUIT HISTORIQUE DU ROOKIE DES TAUREAUX: COBY WHITE

▪️ 27 PTS. 7 triplés au dernier trimestre

Record de franchise avec plus de triplets dans un quart et un joueur plus jeune pour marquer 7 triplets dans un quart (19 ans et 270 jours)

Et jouez dans ce #NBASaturdays – pic.twitter.com/b3qwL6kZ6z

– NBA Espagne (@NBAspain) 13 novembre 2019

Actuellement, il obtient en moyenne 11,1 points, 3,5 rebonds et 2,4 passes décisives. C’est loin du niveau attendu de lui là-bas en Illinois. Quoi qu’il en soit, il n’a pas pu profiter d’autant de minutes sur le terrain que d’autres recrues comme Ja Morant, RJ Barrett ou Kendrick Nunn ont pu le faire. Si le joueur des Bulls avait joué plus de minutes, il serait très probablement dans la lutte pour la recrue de l’année.

C’est là que réside la motivation du personnel d’entraîneurs des Chicago Bulls et de leurs fans. Coby White a le potentiel pour être une star, et cette dernière ligne droite de la saison régulière peut servir d’élan pour le prochain parcours de la NBA.

.