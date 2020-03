Coincé à la maison, Danuel House Jr. adopte de nouvelles stratégies d’entraînement

L’attaquant des Rockets de Houston, Danuel House Jr., n’est plus en mesure de s’entraîner ou de s’entraîner au Toyota Center, maintenant que la NBA a choisi de fermer toutes les installations de l’équipe au milieu de l’épidémie de coronavirus (COVID-19).

“Ils nous permettaient d’entrer, deux et trois joueurs à la fois, mais nous venons de recevoir un texto que nous avons dû suspendre jusqu’à nouvel ordre”, a déclaré House.

Mais le joueur de 26 ans trouve des moyens innovants de rester en forme de basket-ball. Dans une chronique auto-écrite dans The Players Tribune concernant la vie loin du sport dans le monde COVID-19, House explique:

Je m’entraînerai quand je le pourrai, mais tout est fermé pour le moment. Je peux aussi le faire entrer ici, cependant. J’ai des poids dans ma cour. Je vis à la campagne, alors les rues continuent indéfiniment. Je fais juste du jogging pour rester en forme.

Tout le monde au pays sait que lorsque vous faites des tâches ménagères, la corvée requiert toute l’attention de votre corps. Lorsque vous soulevez beaucoup de choses lourdes, que vous déplacez beaucoup de choses lourdes… ici, je vais le dire de cette façon: je fais en quelque sorte mes squats, mon développé couché et mes boucles d’haltères, et je les porte en les portant des arbres ici.

House, qui a trois enfants, dit que les Rockets se sont largement donné de l’espace pendant la pause de la NBA pour être avec leurs familles.

Nous parlons, la plupart du temps juste pour nous vérifier les uns les autres et voir comment nous allons, et c’est à peu près tout. Nous respectons l’espace de chacun, surtout dans ce type de temps, car nous avons des enfants. Quand les enfants sont impliqués, tout devient vraiment sérieux.

«Nous devons nous engager et nous attacher à ce que nous devons faire pour nos familles», conclut House. «C’est une période triste, bien sûr, mais j’espère vraiment qu’après avoir traversé cette période triste, nous nous réunirons et serons réellement ensemble. Que nous répandons la positivité et montrons l’amour. »

House est en moyenne de 10,2 points (36,3% sur 3 points) et 4,2 rebonds en 30,0 minutes par match pour les Rockets (40-24) cette saison. L’attaquant de 6 pieds 6 pouces a joué en 58 matchs, dont 47 départs.

.