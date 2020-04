Cole Anthony: “J’adorerais être repêché par les Knicks”

Cole Anthony a été présenté vendredi dernier à Projet NBA. Les experts assurent que le joueur de l’Université de Caroline du Nord est projeté dans la loterie, c’est-à-dire qu’il sera choisi avant que le choix n ° 16 ne soit atteint.

Anthony lui-même a récemment confirmé ce que serait son destin de rêve dans la ligue, quelle équipe il aimerait qu’il choisisse le soir de la célébration du repêchage, et c’est New York Knicks. Ce sont ses mots:

“Ce serait formidable si les Knicks me choisissaient. Je suis leur suiveur depuis de nombreuses années. Je pense qu’un joueur comme moi s’intégrerait parfaitement dans son schéma. Une base de score et un créateur de jeu s’intègrent parfaitement à ses besoins actuels.” .

Cole Anthony (UNC) sur la possibilité d’être repêché par les #Knicks. ⬇️ “Ce serait plutôt cool. J’étais fan pendant un bon bout de temps. J’aime bien les Knicks. Je pense qu’ils peuvent certainement utiliser un gardien, un bon meneur de points. “

#NewYorkForever pic.twitter.com/G3OrPaNtTR – Nation Knicks (@KnickNationNYC) 18 avril 2020

Sur le poste dans lequel il peut être choisi dans le repêchage, le jeune joueur de 19 ans assure qu’il n’est pas du tout inquiet: “Au final, je préfèrerais être choisi en position 17 dans une franchise qui soit bonne pour ma carrière que d’être sélectionné au n ° 7 et a joué presque pas de minutes dans mes premières années dans la ligue. “

Les moyennes de Cole Anthony cette saison avec l’Université de Caroline du Nord ont été les suivantes: 18,5 points, 5,7 rebonds et 4,3 passes décisives par match, un taux de réussite de 34,8% sur les tirs de trois et un PER de 17,5.

