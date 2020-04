Cole Anthony se déclare éligible au NBA Draft 2020

Cole Anthony, joueur de première année du Université de Caroline du Nord, a été déclaré ce vendredi éligible pour le prochain Projet NBA. Le joueur de 19 ans, né en mai 2000, estime qu’il est déjà plus que prêt à franchir le pas de la plus grande compétition de basket au monde.

“Je suis ravi de pouvoir annoncer ma prochaine étape dans ma carrière de basketteur. Je me déclare éligible pour le repêchage de la NBA 2020. Bien que personne ne sache ce qui va se passer dans les prochains mois avec la situation actuelle dans laquelle nous vivons, je suis prêt à quel que soit le défi que Dieu me réserve. “

Anthony est classé n ° 11 dans le Top 100 réalisé par ESPN pour ce prochain repêchage 2020. Le joueur a en moyenne 18,5 points, 5,7 rebonds et 4,0 passes décisives par match cette saison avec les Tar Heels de l’Université de Caroline du Nord.

L’étudiant de première année en Caroline du Nord Cole Anthony, un choix de loterie prévu, a déclaré pour le repêchage de la NBA 2020. – Shams Charania (@ShamsCharania) 17 avril 2020

En outre, il a le score moyen le plus élevé pour un joueur de cette université depuis Tyler Hansbrough lors de la saison 2008/09 (20,7 points par match), et le deuxième plus haut réalisé par un étudiant de première année dans l’histoire de la Caroline du Nord (également Hansbrough avec 18,9 points lors de la saison 2005/06).

Dans la déclaration officielle de son entrée au repêchage, il assure que la route qu’il lui reste pour devenir une star est très longue et est loin de l’atteindre: “Je dois encore élever mon niveau de jeu beaucoup plus, mais je sais que je peux le faire grâce à tout le soutien que l’entraîneur (Roy) Williams, le personnel d’entraîneurs et mes collègues et frères de Tar Heels m’ont apporté. “

