College Basketball Bracketology 2020: Baylor est en train de devenir un favori du titre

Mon Dieu, comment les choses peuvent changer en seulement sept jours de la saison de basketball universitaire 2019-2020. Il y a à peine une semaine, il y avait beaucoup de tumulte au sommet du support, grâce à une mauvaise exécution historique des graines de tête projetées. Mais maintenant, après une victoire de 72 à 61 sur les Gators de Floride samedi soir, un match que de nombreux experts ont déclaré qu’ils allaient perdre, les Baylor Bears ont renforcé leur emprise sur la tête de série n ° 1 dans cette projection du tournoi NCAA. Non seulement le club de Scott Drew est classé au sommet du classement NET, mais il est désormais 6-1 dans les matchs du Quadrant 1, avec une seule défaite de trois lors de la soirée d’ouverture contre les Huskies de Washington. De plus, les Bears ont un score parfait de 5-0 dans les jeux sur route jusqu’à présent, bien qu’une visite aux cyclones de l’État de l’Iowa soit sur le pont mercredi (21 h HE, ESPNU).

Le reste de la première ligne de semences reste également inchangé depuis mardi dernier. Les Kansas Jayhawks, deuxièmes au classement général, ont commencé la semaine en faisant le mauvais type de titres contre l’archipel du Kansas et l’ont terminé en envoyant les volontaires du Tennessee dans le défi Big 12 / SEC et les Cowboys de l’État d’Oklahoma dans un affrontement du grand lundi un peu plus 48 heures plus tard. Le club de Bill Self mène le pays dans les victoires du quadrant 1, avec huit. Pendant ce temps, les deux meilleures têtes de série du fuseau horaire du Pacifique, les Aztèques de San Diego et les Bulldogs de Gonzaga, ont maintenu leur chemin de la victoire, les Zags faisant exploser les Pacific Tigers lors de leur seule sortie de la semaine et les Aztèques battant une triste équipe de Cowboys du Wyoming à la maison avant de devancer leur plus proche rival de Mountain West, les UNLV Runnin ‘Rebels, dimanche.

Ça s’annonce comme une saison spéciale à Newark, N.J.





Vincent Carchietta-USA TODAY Sports

Alors que le Kansas mène le pays dans les victoires en Quad 1, le total de six de Baylor ne se classe pas deuxième. Cette position appartient à la place à Seton Hall Pirates, qui sont 7-4 dans les compétitions de Quad 1 jusqu’à présent, avec de nombreuses opportunités restantes dans un Big East empilé. Myles Powell et compagnie se classent au premier rang des semences n ° 2, suivis des Duke Blue Devils, des West Virginia Mountaineers et des Florida State Seminoles. L’équipe de Bob Huggins remplace les Flyers de Dayton, maintenant les trois têtes de série, avec les Oregon Ducks, Villanova Wildcats et Louisville Cardinals juste derrière eux.

Lundi soir, les Hawkeyes de l’Iowa se sont ralliés pour vaincre les Badgers du Wisconsin, 68-62 – leur cinquième victoire consécutive. En conséquence, les Hawks ont consolidé leur position sur la lignée de semences n ° 4, qu’ils ont d’abord acquise lors de la mise à jour des bulles de vendredi. L’Iowa se classe sous les Michigan State Spartans et Butler Bulldogs, mais devant les Kentucky Wildcats.

Après le crochet complet et le résumé d’aujourd’hui, je parlerai un peu plus des changements au bas du crochet, y compris une inclusion surprise juste à côté de la ligne de coupe.

Liste complète des graines d’aujourd’hui

1. Région sud (Houston)

St. Louis, Missouri (jeu / sam.)

1. Baylor (Big 12) contre 16. Robert Morris (NEC) / Norfolk State (MEAC)

↓ 8. Wisconsin contre 9. Stanford

Sacramento, Californie (ven. / Dim.)

5. Rutgers vs * 12. Yale (Ivy)

4. Kentucky c. 13. Stephen F. Austin (Southland)

Albany, New York (jeu / sam.)

↓ 6. Auburn contre ↑ 11. Purdue

↑ 3. Villanova contre ↓ 14. William et Mary (CAA)

Tampa, Floride (jeu / sam.)

7. Arizona vs ↑ 10. Saint Mary’s

2. Florida State contre 15. Winthrop (Big South)

4. Région de l’Est (New York)

Spokane, Washington (jeu / sam.)

1. Gonzaga (WCC) contre ↓ 16. Little Rock (ceinture solaire)

↑ 8. Indiana contre ↑ 9. Oklahoma

Tampa (jeu / sam.)

5. LSU (SEC) contre ↓ 12. Nord de l’Iowa (MVC)

↑ 4. Iowa contre * 13. Vermont (Amer. East)

Saint-Louis (jeu / sam.)

6. Colorado c. ↓ * 11. Memphis / VCU

3. Louisville (ACC) contre ↓ 14. UC Irvine (Big West)

Albany (jeu / sam.)

7. Ohio State vs * 10. Alabama

2. Seton Hall (Big East) contre ↑ 15. Murray State (OVC)

2. Région du Midwest (Indianapolis)

Omaha, Nebraska (vendredi / dimanche)

1. Kansas vs * 16. Monmouth (MAAC) / Prairie View A&M (SWAC)

↑ 8. Houston (AAC) contre ↓ 9. Arkansas

Greensboro, Caroline du Nord (vendredi / dimanche)

5. Creighton vs ↓ 12. ETSU (SoCon)

↓ 4. Michigan State (Big Ten) contre ↓ 13. Akron (MAC)

Cleveland, Ohio (vendredi / dimanche)

6. Penn State contre * 11. Virginia Tech / Rhode Island

↓ 3. Dayton (A 10) contre 14. Wright State (Horizon)

Greensboro (vendredi / dimanche)

↑ 7. État de Wichita contre 10. Floride

2. Duke contre * 15. État du Dakota du Sud (sommet)

3. Région Ouest (Los Angeles)

Sacramento (vendredi / dimanche)

1. État de San Diego (MW) contre ↓ 16. Montana (Big Sky)

8. USC contre ↓ 9. Michigan

Omaha (vendredi / dimanche)

5. Maryland contre 12. Liberty (ASUN)

↓ 4. Butler contre ↑ 13. Nord du Texas (C-USA)

Spokane (jeu / sam.)

↑ 6. Illinois vs ↓ 11. BYU

↑ 3. Oregon (Pac-12) contre ↓ 14. État du Nouveau-Mexique (WAC)

Cleveland (vendredi / dimanche)

7. Marquette contre ↑ 10. Minnesota

↑ 2. Virginie-Occidentale contre ↓ 15. Colgate (Patriote)

Offres par conférence: 12 Big Ten, 6 SEC, 5 Big East, 5 Pac-12, 4 ACC, 4 Big 12, 3 A 10, 3 AAC, 3 WCC, 23 conférences à une offre

Quatre derniers byes: Saint Mary’s, Alabama, BYU, Purdue

Quatre derniers IN: Virginia Tech, Memphis, VCU, Rhode Island

Quatre premiers OUT: État de NC, Texas Tech, Washington, Richmond

Quatre suivants OUT: État du Mississippi, Arizona, Syracuse, DePaul

NET At-Large le moins bien classé: Memphis (51)

Exclusion NET la mieux classée: Texas Tech (38)

Nouveau aujourd’hui (7/68): Alabama, Monmouth, Rhode Island, Dakota du Sud, VCU, Vermont, Yale

Départ aujourd’hui: DePaul, NC State, North Dakota State, Princeton, Quinnipiac, Stony Brook, Texas Tech

Sur les quatre affrontements finaux régionaux 1 contre 2 prévus dans cette tranche, un seul – Kansas-Duke dans le Midwest – présente des sangs bleus traditionnels. Cette confrontation serait sans aucun doute le dernier verre de l’élite double de samedi, alors que l’État de San Diego et la Virginie-Occidentale mèneraient vers l’Ouest. Matchs de dimanche? Baylor et Florida State à Houston, puis Gonzaga et Seton Hall au Madison Square Garden.

Les matchs 5 contre 12 semblent tous être des choix à la mode, avec Kentucky-Stephen F. Austin et Iowa-Vermont parmi les matchs 4 contre 13.

Avec deux équipes de l’Atlantique 10 dans le groupe des quatre premiers et la nécessité que ces matchs soient diffusés sur les sites de jeudi et de vendredi, un éventuel match de deuxième ronde de toutes les conférences avec Dayton à Cleveland était inévitable.





























Le Rhode Island n’a perdu que cinq à West Virginia le 1er décembre.





Ben Queen-USA TODAY Sports

Lundi soir, le NC State Wolfpack a enregistré une deuxième mauvaise défaite en trois jours, après une défaite de 64-58 samedi à Georgia Tech avec un revers de 75-65 à Raleigh contre une équipe de North Carolina Tar Heels qui était sans les deux Cole Anthony et Jeremiah Francis. Naturellement, le club de Kevin Keatts est donc hors de la liste d’aujourd’hui.

Le remplaçant du Wolfpack est le troisième participant de l’Atlantique 10 mentionné ci-dessus, les 14-5 Rams de Rhode Island, qui ont vaincu les VCU Rams, l’autre équipe First Four de la conférence, sur la route, et l’Alabama Crimson Tide, actuellement un 10 semences, à Kingston. Bien sûr, Rhody a une défaite sur la route face aux Brown Bears, actuellement 229e dans le NET, mais le comité de sélection a indiqué à plusieurs reprises qu’une seule mauvaise défaite ne disqualifiera pas une équipe de gagner un grand match.

Vous vous demandez probablement pourquoi les Texas Tech Red Raiders, neuf places plus haut dans le NET que Rhode Island, se retrouvent à l’extérieur. Eh bien, le club de Chris Beard avait vraiment besoin de vaincre le Kentucky à domicile samedi pour s’emparer d’un deuxième quadrant 1 gagner. Alors que les Red Raiders ont une fiche de 12-7, seules quatre de leurs victoires sont venues contre les 100 meilleures équipes. Pour aggraver les choses, ils ont huit victoires dans le quadrant 4, toutes contre des équipes classées 230e ou pire. Le Rhode Island, en revanche, compte six victoires dans le top 100 et cinq victoires en Quad 4, avec seulement trois d’entre elles contre des équipes en dehors du top 200. La technologie doit simplement commencer à gagner dans le Big 12 pour se remettre sur le terrain. .

Après une semaine 0-2 choquante, Liberty devra presque certainement gagner le tournoi ASUN pour gagner une autre chance d’enregistrer une victoire NCAA.





Kyle Terada-USA TODAY Sports

Mais la plus grosse nouvelle concernant les bulles de la semaine provenait du Sunshine State. Vendredi, il semblait que les espoirs du Liberty Flames, favori de l’ASUN, étaient en vie après une perte de route contre les Ospreys du nord de la Floride. Ces espoirs sont maintenant presque éteints après que les Stetson Hatters aient assommé les Flames à DeLand samedi. (Notez que les Ospreys se sont ensuite retournés et ont ramassé une défaite sur la route contre les Lipscomb Bisons samedi.) Si vous vous souvenez, la défaite de jeudi a fait perdre 26 places au Liberty dans le NET, du 24 au 50. Samedi, les Flames ont chuté jusqu’à la 73e place, soit une baisse de 49 places au total. Et avec la seule victoire de Liberty en Quad 1 ou 2 contre les Akron Zips au 65e rang, le club de Ritchie McKay devra gagner l’enchère automatique de l’ASUN pour revenir sur le terrain.

Vendredi, je serai de retour avec plus de discussions sur les bulles, et je distribuerai les premières écluses de la saison 2019-20 aux équipes méritantes pour faire bonne mesure.