College Basketball Bracketology 2020: Premier coup d’œil sur une bulle de tournoi NCAA extrêmement encombrée

En février dernier, je me suis demandé si la bulle de 2019 était la pire de tous les temps. J’ai conclu que ce n’était pas le cas, simplement parce que chaque bulle était par définition «mauvaise» puisque la NCAA a ajouté trois équipes sur le terrain à temps pour le tournoi de 2011. Un peu moins d’une année civile plus tard, le basket-ball universitaire est confronté à un problème différent: une bulle qui semble sans fin.

Il y a un an, dans mon premier aperçu de la bulle de la saison 2018-19, j’ai inclus 20 équipes du mauvais côté de la ligne de coupe dans mon analyse. Cette année, grâce à la présence de tant de profils défectueux, j’ai inclus 27 équipes qui pourraient éventuellement gagner un large au bout du compte. Et j’aurais pu agrandir ce groupe, mais j’ai décidé d’arrêter les choses avec l’équipe classée 75e dans le NET. Donc, même si votre équipe préférée n’est pas mentionnée dans cet article, tout espoir n’est pas perdu. Il faudra juste ramasser quelques victoires de qualité d’ici le dimanche de sélection.

Comme d’habitude avec ces messages, nous commencerons en haut du champ et descendrons jusqu’à la ligne de coupe. Compte tenu des surprises et des incohérences qui ont été les caractéristiques de cette saison, je retiens les équipes d’onction comme des verrous pour une période indéterminée.

Vous verrez quatre séries de nombres entre parenthèses après le nom de chaque équipe. Le premier est son classement NET dans la matinée du vendredi 24 janvier. Ensuite, le record global de l’équipe dans les matchs contre la Division I uniquement. Le troisième est son record en Quad 1 et 2, le quatrième indiquant son record en Quad 1 seul. Les informations sur les enregistrements sont gracieusement fournies par l’incroyable base de données de WarrenNolan.com.

N ° 1: 1. Baylor * (2 / 16-1 / 9-1 / 5-1), 2. Kansas (3 / 14-3 / 10-3 / 8-3), 3. San Diego State * (1 / 19- 0 / 6-0 / 4-0), 4. Gonzaga * (4 / 20-1 / 4-1 / 4-1)

N ° 2s: 5. Seton Hall * (12 / 15-4 / 9-4 / 6-4), 6. Duke (6 / 16-3 / 6-2 / 3-1), 7. Florida State * (13 / 16- 2 / 7-2 / 3-2), 8. Virginie-Occidentale (7 / 15-3 / 10-3 / 3-1)

N ° 3s: 9. Dayton * (5 / 17-2 / 5-2 / 3-2), 10. Louisville (11 / 16-3 / 7-3 / 2-3), 11. Oregon (17 / 16-5 / 9 -3 / 5-2), 12. Villanova (15 / 15-3 / 7-3 / 3-3)

N ° 4s: 13. Michigan State * (10 / 14-5 / 7-5 / 3-5), 14. Butler (8 / 15-4 / 9-4 / 3-4), 15. Kentucky (24 / 14-4 / 6-3 / 4-1), 16. Iowa (21 / 14-5 / 8-4 / 5-3)

Les quatre têtes de série n ° 1 de vendredi sont les mêmes que le quatuor trouvé dans la fourchette complète de mardi. Il y a une paire de changements importants sur les deux lignes; Cependant, alors que les Seton Hall Pirates, vainqueur de neuf matchs de suite, ont sauté les Duke Blue Devils pour la première place, tandis que les West Virginia Mountaineers et Dayton Flyers ont échangé leur place entre les lignées deux et trois. Cependant, cela se traduit par un tirage légèrement meilleur pour les 10 leaders de l’Atlantique, du moins du point de vue des voyages. Les Michigan State Spartans, qui ont succombé aux Indiana Hoosiers jeudi, et les Butler Bulldogs, perdants de trois matchs de suite, passent à la ligne quatre, tandis que les Iowa Hawkeyes remplacent les Maryland Terrapins dans le top 16.

Sud (Houston): 1/1. Baylor * (Saint-Louis 1), 2/6. Duke (Greensboro 1), 3/12. Villanova (Albany 2), 4/16. Iowa (Sacramento 2) – Total des quatre premières graines = 35

Midwest (Indianapolis): 1/2. Kansas (Omaha 1), 2/7. Florida State * (Tampa 1), 3/9. Dayton * (Cleveland 2), 4/13. Michigan State * (St. Louis 2) – Total des quatre premières graines = 31

Ouest (Los Angeles): 1/3. État de San Diego * (Sacramento 1), 2/8. Virginie-Occidentale (Cleveland 1), 3/11. Oregon (Spokane 2), 4/14. Butler (Omaha 2) – Total des quatre premières graines = 36

Est (New York): 1/4. Gonzaga * (Spokane 1), 2/5. Seton Hall * (Albany 1), 3/10. Louisville (Greensboro 2), 4/15. Kentucky (Tampa 2) – Total des quatre premières graines = 34

Sur la base de la liste des graines, Duke devrait être la graine n ° 2 dans le Midwest, l’État de Floride remplissant ce rôle dans le Sud. Cependant, j’ai inversé les deux pour corriger un déséquilibre résultant de la mise en place du quatuor de graines n ° 4 dans ma tentative initiale de construction du support.

Mercredi soir, la victoire palpitante de l’Iowa à 85-80 contre Rutgers s’est révélée être l’un des concours les plus importants de la semaine pour le positionnement des brackets.





Jeffrey Becker-USA TODAY Sports

N ° 5s: 17. Maryland (14 / 15-4 / 8-4 / 2-4), 18. Auburn (18 / 16-2 / 6-2 / 1-2), 19. Creighton (27 / 14-5 / 6- 5 / 5-5), 20. Rutgers (19 / 13-5 / 5-4 / 3-4)

N ° 6s: 21. LSU * (25 / 14-4 / 7-4 / 1-2), 22. Colorado (20 / 15-4 / 6-3 / 3-2), 23. Wisconsin (22 / 12-7 / 6 -6 / 5-4), 24. Penn State (29 / 14-5 / 8-4 / 5-4)

N ° 7s: 25. Illinois (32 / 13-5 / 5-4 / 3-3), 26. Marquette (26 / 14-5 / 7-4 / 3-4)

Si les Rutgers Scarlet Knights avaient gagné à Iowa City mercredi soir, ils se seraient retrouvés comme la graine protégée finale au lieu des Hawkeyes. Les Auburn Tigers ont également de bonnes chances de figurer parmi les 16 premiers en fonction de leur classement NET, mais le manque de véritables victoires hors concours les maintient en ligne cinq. C’est un cas similaire pour les LSU Tigers malgré leur record SEC parfait. Malheureusement, aucun des deux ne pourra remporter une victoire remarquable dans le Big 12 / SEC Challenge de samedi, car les deux équipes affrontent actuellement le mauvais côté de la ligne de coupe. Auburn accueille les 9-9 cyclones de l’État de l’Iowa, tandis que LSU visite les Texas Longhorns.

L’Illinois Fighting Illini, vainqueur de cinq matchs de suite, dont deux sur la route dans le jeu Big Ten, et Marquette Golden Eagles, qui ont pris soin des affaires contre un trio d’équipes de bulles Big East au cours de la dernière semaine et demie, se sont mérités un peu de respiration.

L’Arizona a finalement remporté sa première victoire en Quad 1 de la saison en battant le Colorado samedi.





Jacob Snow-USA TODAY Sports

N ° 7s, 27. Arizona (9 / 13-5 / 3-5 / 1-3), 28. État de Wichita (30 / 16-3 / 6-3 / 0-1)

N ° 8s: 29. Ohio State (23 / 12-7 / 5-7 / 3-6), 30. Michigan (36 / 11-7 / 5-7 / 3-7), 31. Houston * (34 / 15-4 / 6-3 / 2-3), 32. Stanford * (16 / 15-3 / 3-3 / 1-3)

À ce stade, nous commençons à rencontrer des profils qui ont de vrais défauts. Bien sûr, les Arizona Wildcats se classent dans le top 10 du NET, le Stanford Cardinal est dans le top 20 et les Wichita State Shockers se retrouvent parmi les 30 premiers, mais le trio n’a combiné que deux victoires en Quad 1 jusqu’à présent cette saison. Pendant ce temps, le jeu Big Ten a été difficile pour les Ohio State Buckeyes et Michigan Wolverines. La paire est entrée en janvier à 11-2 et 10-3, respectivement. Chacun a réussi une victoire depuis, ce qui les fait basculer vers la non-pertinence.

N ° 9: 33. Indiana (42 / 15-4 / 5-4 / 3-3), 34. USC (45 / 15-4 / 7-3 / 3-3), 35. Minnesota (39 / 11-8 / 5- 8 / 3-6), 36. Floride (35 / 12-6 / 6-6 / 1-3)

Les Indiana Hoosiers, grâce à cette victoire à domicile contre l’État du Michigan, et les Golden Gophers du Minnesota, victorieux de l’État de l’Ohio à Columbus, ont vu leur fortune s’améliorer légèrement jeudi soir. Les chevaux de Troie de l’USC, d’autre part, ont vu une part du plomb Pac-12 leur échapper avec une défaite en prolongation contre les Oregon Ducks. De même, les Gators de Floride étaient à un centième de seconde d’avoir forcé les heures supplémentaires au LSU mardi soir – une occasion manquée sérieuse pour une équipe qui en a une autre lorsqu’elle accueille les Baylor Bears les mieux classés samedi soir.

Texas Tech a perdu à TCU mardi soir, ce qui signifie que la pression sera sur les Red Raiders lorsque le Kentucky visitera Lubbock samedi.





Kevin Jairaj-USA TODAY Sports

N ° 10s: 37. Texas Tech (31 / 12-6 / 3-6 / 1-6), 38. BYU (28 / 14-6 / 4-6 / 2-4)

N ° 10 (quatre derniers byes): 39. Arkansas (33 / 14-4 / 4-4 / 1-3), 40. Oklahoma (47 / 12-6 / 6-6 / 2-6)

N ° 11 (quatre derniers byes): 41. Saint Mary’s (38 / 16-4 / 6-2 / 2-1), 42. Memphis (41 / 14-4 / 3-4 / 2-3)

Les Arkansas Razorbacks, dont le profil présente une victoire à Bloomington et à peu près, ont vu leur stock chuter après un revers de route en milieu de semaine aux Bulldogs de l’État du Mississippi, tandis que les Texas Tech Red Raiders ont également besoin de faire un argument plus charnu qu’une victoire sur un terrain neutre. les Cardinals de Louisville. Heureusement pour le club de Chris Beard, les Wildcats du Kentucky sont leur adversaire du SEC Challenge samedi. L’Arkansas et le Texas Tech sont deux autres équipes dont les résultats ne correspondent pas tout à fait à leur classement NET, un peu comme ceux de l’Arizona, de Stanford et de Wichita State ci-dessus.

Mercredi soir, les Tigres de Memphis ont été doublés par le Tulsa Golden Hurricane, 80-40. C’est une mauvaise perte pour n’importe quelle équipe, mais cela pique particulièrement pour celle dont les meilleures victoires ont été remportées par un trio d’équipes à bulles dans les Bearcats de Cincinnati, le NC State Wolfpack et les Volontaires du Tennessee. Au COE, les Couguars BYU et les Gaels de Saint Mary’s sont entrés jeudi dans une égalité à cinq pour la deuxième place, mais la paire a résolu l’impasse et est maintenant à égalité dans les deux sens derrière les Bulldogs de Gonzaga.

N ° 11 (quatre derniers entrants): 43. Alabama (37 / 11-7 / 3-5 / 1-4), 44. Virginia Tech (44 / 14-5 / 5-5 / 2-4), 45. État NC (43 / 14-5 / 4-4 / 3-3), 46. VCU (40 / 14-5 / 2-5 / 1-3)

Aujourd’hui, il y a deux nouveaux concurrents, avec l’Alabama Crimson Tide, vainqueur de trois matchs consécutifs, et les VCU Rams, qui ont enregistré deux victoires consécutives, remplaçant les DePaul Blue Demons et Purdue Boilermakers. Même si le record de conférence ne joue pas techniquement un rôle dans la sélection des tournois, le record 1-5 Big East des Blue Demons ne va pas le réduire. Et cela est particulièrement vrai avec la façon dont l’équipe de Dave Leitao a suivi la victoire massive de samedi contre Butler avec une défaite à domicile contre les Bluejays de Creighton. Purdue, quant à lui, a perdu deux de suite et a une fiche de 1-4 à ses cinq derniers matchs.

Étant donné que l’Alabama et VCU ont chacun une seule victoire en Quad 1; cependant, leurs places sont loin d’être sécurisées.

Si les Virginia Tech Hokies n’avaient pas vaincu les North Carolina Tar Heels après deux heures supplémentaires mercredi soir à Blacksburg, ils auraient abandonné.

La victoire de Richmond en novembre contre le Wisconsin pourrait aider à pousser les Spiders dans le peloton de 68.





Nicole Sweet-USA AUJOURD’HUI Sports

Quatre premiers OUT: 69. DePaul (57 / 12-6 / 4-4 / 3-3), 70. Northern Iowa (51 / 14-3 / 4-1 / 1-1), 71. Richmond (54 / 15-4 / 3 -3 / 2-2), 72. Rhode Island (52 / 13-5 / 4-4 / 1-3)

Quatre suivants OUT: 73. Purdue (46 / 10-9 / 4-8 / 2-6), 74. Liberty (50 / 17-2 / 1-1 / 0-1), 75. Syracuse (66 / 12-7 / 4- 6 / 2-3), 76. Washington (48 / 12-8 / 2-6 / 1-4)

Cette semaine n’a pas bien fonctionné pour les dirigeants de deux ligues à une seule offre qui espéraient avoir une grande chance si les choses tournaient mal au début de la Quinzaine des championnats. Tout d’abord, les Northern Iowa Panthers ont renoncé à leur part de la tête de la vallée du Missouri lorsque leur furieux rallye dans le sud de l’Illinois a échoué, 68-66. Bien que la victoire des Panthers au Colorado Buffaloes reste impressionnante, cela pourrait ne pas signifier grand-chose au final. Compte tenu de la place des Loyola Chicago Ramblers en 2018 sur la liste des têtes de série de mars, leur victoire en Floride ne leur aurait probablement pas valu une victoire si elles n’avaient pas remporté Arch Madness. (Curieusement, les Ramblers remplacent UNI au sommet de la vallée pour le poste d’aujourd’hui.)

Mais les Liberty Flames ont subi une perte potentiellement encore plus catastrophique à Jacksonville, en Floride, jeudi soir. L’équipe de Ritchie McKay est entrée dans la soirée au 24e rang du NET, mais une défaite de 71-70 contre les Ospreys de Floride du Nord, alors classés 196e, a propulsé les Flames au 50e rang métrique. Même si Liberty est 17-2 contre l’opposition de la Division I, un calendrier non-conférence médiocre et ASUN incroyablement faible (cinq de ses neuf membres se classent 299e ou pire dans le NET) signifient que les Flames auront presque assurément besoin de gagner la soumission automatique de la conférence pour faire un deuxième tournoi NCAA consécutif.

Cependant, les nouvelles ne sont pas toutes sombres pour ceux en dehors des conférences sur le pouvoir, car les chances de plusieurs équipes d’Atlantic 10 sur le terrain sont à la hausse. Le battement à domicile des Rams du Rhode Island 77-55 contre les Duquesne Dukes aurait pu pousser les visiteurs (une autre équipe avec une faible liste hors conférence) dans l’ordre de picage des bulles, mais l’équipe de David Cox a maintenant remporté cinq matchs de suite pour revenir dans la conversation. Ensuite, il y a les Richmond Spiders, mieux connus pour avoir fait tomber les blaireaux du Wisconsin à Brooklyn avant Thanksgiving. Ils auront deux chances d’améliorer leur profil la semaine prochaine. Tout d’abord, Richmond accueille Dayton samedi, puis les Spiders font le court voyage au VCU mardi.

77. Tennessee (59 / 12-6 / 3-6 / 2-5), 78. État du Mississippi (53 / 12-6 / 3-4 / 0-4), 79. Georgetown (55 / 12-8 / 5 -8 / 2-6), 80. TCU (58 / 12-5 / 3-5 / 0-2), 81. Virginie (65 / 12-6 / 4-4 / 1-2), 82. Xavier ( 60 / 13-6 / 4-6 / 1-5), 83. Cincinnati (56 / 12-7 / 4-5 / 0-4), 84. Tulsa (64 / 13-6 / 3-5 / 0- 2), 85. État de l’Utah (73 / 13-6 / 3-4 / 2-3), 86. Pittsburgh (74 / 13-6 / 4-4 / 2-3), 87. État de l’Iowa (71/9 -9 / 3-8 / 2-7), 88. Texas (67 / 12-6 / 2-6 / 1-3), 89. Saint Louis (69 / 13-5 / 2-5 / 1-4) , 90. UNCG (70 / 13-5 / 3-4 / 1-1), 91. Yale (61 / 11-4 / 1-4 / 0-1), 92. Arizona State (62 / 11-7 / 4-7 / 0-6), 93. Géorgie (75 / 10-7 / 3-7 / 1-7), 94. SMU (68 / 14-4 / 0-3 / 0-2), 95. Duquesne (72 / 15-3 / 1-1 / 0-1)

Et ce groupe s’assure que chaque équipe du top 75 NET a un aperçu. Je suis le plus intéressé de voir comment les TCU Horned Frogs (à Arkansas), Mississippi State Bulldogs (à Oklahoma) et Tennessee Volunteers (au sein d’une équipe des Kansas Jayhawks qui seront en désavantage numérique après la bagarre de mardi avec les Kansas State Wildcats) gèrent leur Big 12 / Matchs du SEC Challenge samedi. Les Virginia Cavaliers, quant à eux, ne peuvent pas se permettre de se glisser contre les Wake Forest Demon Deacons samedi, alors qu’ils accueillent l’État de Floride à Charlottesville mardi. Ce sera le premier de trois matchs à domicile. L’équipe de Tony Bennett jouera contre les dirigeants de l’ACC jusqu’à la fin.

N ° 12s: 47. ETSU * (49 / 14-3 / 2-2 / 2-1), 48. Akron *, 49. North Texas *, 50. Stephen F. Austin *

N ° 13s: 51. Loyola Chicago *, 52. État du Nouveau-Mexique *, 53. Vermont *, 54. UC Irvine *

N ° 14s: 55. William & Mary *, 56. Colgate *, 57. Wright State *, 58. Montana *

N ° 15s: 59. État du Dakota du Sud *, 60. Winthrop *, 61. Little Rock *, 62. Murray State *

N ° 16s (premier tour): 63. Floride du Nord *, 64. Quinnipiac *

N ° 16 (quatre premiers): 65. Prairie View A & M *, 66. Princeton *, 67. Long Island *, 68. État de Norfolk *

À ce stade, les Buccaneers de l’État du Tennessee semblent être le meilleur pari pour une surprise mi-majeure au sens large. Alors que les Bucs se classent juste une place plus haut dans le NET que Liberty, ils ont deux choses à leur avantage par rapport aux Flames. Tout d’abord, l’équipe de Steve Forbes a une victoire en Quad 1 hors conférence, contre la même équipe de LSU que Liberty n’a pas pu battre à Baton Rouge. Deuxièmement, le SoCon est beaucoup plus fort que l’ASUN, car la moitié de la conférence se classe dans la moitié supérieure du NET – avec deux équipes rejoignant ETSU dans le top 100.

Ma prochaine projection pleine tranche arrivera mardi.