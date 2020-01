College Basketball Bracketology 2020: une semaine affreuse pour les meilleures équipes qui fait bouger les choses

À cette époque de la semaine dernière, les Duke Blue Devils et les Butler Bulldogs se sont retrouvés solidement sur la ligne supérieure de ce support avec des tests à domicile importants qui les attendent plus tard dans la semaine. Pendant ce temps, les Auburn Tigers étaient une graine en grande partie non testée, mais invaincue, avec une paire de matchs sur route à venir. Le trio s’est combiné pour aller 0-6 au cours des sept prochains jours, les Blue Devils s’inclinant face aux Clemson Tigers sur la route et aux Louisville Cardinals au Cameron Indoor Stadium; les Bulldogs tombant aux Seton Hall Pirates dans la «Bataille du Big East invaincu» mercredi, puis devenant la première victime Big De East de la saison des DePaul Blue Demons samedi; et les Tigers tombant à 15-2 après des éruptions consécutives, gracieuseté de l’Alabama Crimson Tide et des Florida Gators.

Naturellement, les trois équipes ont dégringolé. En première ligne, les Kansas Jayhawks et Gonzaga Bulldogs remplacent Duke et Butler. L’équipe de Bill Self se classe deuxième au classement général, juste derrière un rival des Big 12 des Baylor Bears. Pendant ce temps, après avoir dominé les Broncos de Santa Clara et les Couguars BYU, les Zags ont remporté le quatrième numéro 1, juste derrière les Aztèques de San Diego, toujours invaincus. Et grâce à la façon dont les régions sont affectées, cela place l’équipe de Mark Few dans l’Est. Dans cette projection, Duke se retrouve au deuxième rang des Bulldogs, avec Seton Hall, les Dayton Flyers et Florida State Seminoles remplissant le reste des deux lignes.

Les Michigan State Spartans, la seule équipe à une défaite dans le match des Big Ten, mènent la troisième ligne de départ, suivis par Louisville, Butler et les West Virginia Mountaineers. Le club de Bob Huggins a pris en sandwich une défaite sur la route face aux Wildcats du Kansas entre les éruptions à domicile des TCU Horned Frogs et des Texas Longhorns. Les Oregon Ducks, qui ont partagé une paire de matchs dans l’État de Washington, arrivent en tête de la quatrième ligne de tête devant une paire de Wildcats à Villanova et Kentucky et les Maryland Terrapins. Les Terps ont remplacé les Wichita State Shockers dans le Top 16 après que l’équipe de Gregg Marshall a été victime d’une autre surprise 0-2 semaine, après une défaite à Temple avec une défaite choquante à domicile contre les Cougars de Houston.

Quant à Auburn, les Tigers résident actuellement parmi les cinq graines, un quatuor qui comprend quelques noms familiers dans les Creighton Bluejays et LSU Tigers, et un qui n’a pas fait partie du tournoi NCAA depuis 1991 – les Rutgers Scarlet Knights . Ils font partie des 12 équipes Big Ten de ce groupe, pour la deuxième semaine consécutive.

J’aurai plus de réflexions sur les crochets après la projection complète et le récapitulatif d’aujourd’hui.

Liste complète des graines d’aujourd’hui

1. Région sud (Houston, Texas)

St. Louis, Missouri (jeu / sam.)

1. Baylor (Big 12) contre * 16. Robert Morris (NEC) / État de Norfolk (MEAC)

↓ 8. Arkansas contre 9. Memphis

Albany, New York (jeu / sam.)

↑ 5. Rutgers contre 12. Liberty (ASUN)

↓ 4. Villanova contre 13. William & Mary (CAA)

Saint-Louis (jeu / sam.)

↑ 6. Wisconsin contre 11. Northern Iowa (MVC)

↑ 3. Louisville contre 14. Stony Brook (Amer. East)

Cleveland, Ohio (vendredi / dimanche)

↑ 7. Marquette contre ↓ 10. Indiana

↑ 2. Dayton (A 10) contre ↓ 15. Montana (Big Sky)

4. Région Est (New York, New York)

Spokane, Washington (jeu / sam.)

↑ 1. Gonzaga (WCC) contre ↓ 16. Murray State (OVC)

* 8. USC (Pac-12) contre * 9. Texas Tech

Sacramento, Californie (ven. / Dim.)

↑ 5. LSU (SEC) contre 12. Akron (MAC)

↑ 4. Maryland contre * 13. UC Irvine (Big West)

Omaha, Nebraska (vendredi / dimanche)

↑ 6. Iowa contre ↓ 11. Oklahoma

↓ 3. Butler contre * 14. Nord du Texas (C-USA)

Greensboro, Caroline du Nord (vendredi / dimanche)

↑ 7. Arizona contre * 10. Floride

↓ 2. Duke contre * 15. État du Dakota du Nord (Sommet)

2. Région du Midwest (Indianapolis, Indiana)

Omaha (vendredi / dimanche)

↑ 1. Kansas contre * 16. Princeton (Ivy) / Prairie View A&M (SWAC)

↓ 8. État de Wichita contre ↓ 9. Stanford

Tampa, Floride (jeu / sam.)

5. Creighton vs ↓ 12. État du Minnesota / NC

4. Kentucky vs * 13. Stephen F. Austin (Southland)

Cleveland (vendredi / dimanche)

6. Colorado contre ↓ 11. Saint Mary’s / Virginia Tech

3. Michigan State (Big Ten) contre 14. Colgate (Patriot)

Albany (jeu / sam.)

↓ 7. Ohio State vs. ↓ 10. BYU

↑ 2. Seton Hall (Big East) contre ↑ 15. Winthrop (Big South)

3. Région ouest (Los Angeles, Californie)

Sacramento (vendredi / dimanche)

1. État de San Diego (MW) contre ↓ 16. Quinnipiac (MAAC)

8. Illinois vs * 9. Houston (AAC)

Spokane (jeu / sam.)

↓ 5. Auburn contre ↓ 12. Purdue

↓ 4. Oregon contre 13. État du Nouveau-Mexique (WAC)

Greensboro (vendredi / dimanche)

6. Penn State contre * 11. ETSU (SoCon)

↓ 3. Virginie-Occidentale contre 14. Wright State (Horizon)

Tampa (jeu / sam.)

↓ 7. Michigan contre * 10. DePaul

↑ 2. Florida State (ACC) contre * 15. Little Rock (ceinture solaire)

Offres par conférence: 12 Big Ten, 6 Big East, 5 ACC, 5 Big 12, 5 Pac-12, 5 SEC, 3 AAC, 3 WCC, 24 conférences à offre unique

Quatre derniers byes: BYU, DePaul, Oklahoma, Purdue

Quatre derniers IN: Saint Mary’s, Virginia Tech, Minnesota, État de NC

Quatre premiers OUT: VCU, Alabama, Washington, Georgetown

Quatre sorties suivantes: Virginie, État de l’Oregon, St. John’s, Syracuse

NET At-Large le moins bien classé: DePaul (52)

Exclusion NET la mieux classée: Alabama (42)

Nouveau aujourd’hui (13/68): DePaul, ETSU, Floride, Houston, Little Rock, État de Norfolk, État du Dakota du Nord, Nord du Texas, Prairie View A&M, Stephen F. Austin, Texas Tech, UC Irvine, USC

Départ aujourd’hui: Charlotte, Duquesne, Georgia State, Grambling State, Nicholls State, North Carolina A&T, Oregon State, St.John’s, South Dakota State, UC Riverside, Utah, VCU, Western Carolina

Rutgers n’est pas la seule équipe surprise sur le terrain, car DePaul est l’une des cinq nouvelles équipes de soumission automatique de conférence au pouvoir ou en puissance dans la projection d’aujourd’hui, la Floride, Houston, Texas Tech et USC rejoignant les Blue Demons, qui ont atteint la dernière NCAA en 2004 – lors du premier mandat de l’entraîneur-chef Dave Leitao à Chicago.

Malgré l’entrée des chevaux de Troie sur le terrain, ce n’était pas une bonne semaine pour le Pac-12, qui a vu l’Oregon State et l’Utah abandonner après 0 à 2 swings.

Notez que l’Atlantic 10 est tombé à une seule candidature et le Mountain West reste une ligue à une candidature malgré les positions élevées que Dayton et San Diego State détiennent sur la liste des têtes de série.

Pour la première fois cette saison, j’ai dû déplacer certaines équipes, grâce à la prépondérance des équipes de Big Ten sur la ligne de départ six et dans 7 pods contre 10. Ainsi, l’un des matchs des quatre premiers, avec le Minnesota, est pour une graine de 12 au premier tour. Pendant ce temps, Purdue est entre crochets en tant que 12 bien qu’il s’agisse d’une véritable graine de 11. Ils ont été échangés avec le détenteur de l’offre automatique SoCon East Tennessee State.

Les deux meilleurs Elite Eight pour ce support présentent un joli mélange d’associations familières et inhabituelles. Le doublé de samedi débuterait probablement avec l’État de San Diego et l’État de Floride à Los Angeles, suivi par le Kansas et Seton Hall à Omaha. Dimanche, Baylor et Dayton commenceraient la journée à Houston, avec un match titanesque Gonzaga-Duke à New York pour clôturer le week-end.

Il y a aussi beaucoup de saveurs régionales dans les premiers tours de cette tranche. L’Arkansas-Memphis est le match 8 contre 9 du Sud, idéalement à Saint-Louis pour les partisans des deux équipes. Ce lieu est également l’endroit où le champion d’Arch Madness, Northern Iowa, est jumelé avec le Wisconsin. Il y a un “Tom Crean Bowl” à Cleveland entre Marquette et Indiana, avec l’ancien programme de l’entraîneur-chef de Hoosier, Archie Miller, Dayton, qui attend probablement au deuxième tour. Il y a aussi un jeu Auburn-Purdue qui a probablement figuré dans le Final Four de certains autres univers 2019 et une spéciale potentielle bouleversée Kentucky-Stephen F. Austin. Dans la perspective des huitièmes de finale, vous pourriez voir une confrontation dans l’État du Kansas-Wichita State, un surprenant affrontement régional à Rutgers-Villanova, Michigan-Florida State pour la deuxième fois en trois tournois, LSU-Maryland pour la deuxième consécutive année et intrigantes rencontres Auburn-Oregon et Iowa-Butler, entre autres.

Depuis que le tournoi NCAA s’est étendu à trois équipes en 2011, nous avons apparemment eu une course sans fin pour trouver la bulle la plus douce. Cette année pourrait enfin mettre fin au débat. J’en parlerai plus dans mon article du vendredi.