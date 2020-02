Collin Sexton appelle Chris Paul «chaque semaine pour choisir son cerveau»

Chris Paul a pleinement embrassé son rôle de mentor.

Lors de sa première saison à Oklahoma City, il a pris Shai Gilgeous-Alexander sous son aile.

Bien qu’il se dise en plaisantant un «fardeau» pour Gilgeous-Alexander à certains moments, Paul a dit qu’il a commencé à voir des moments où SGA «l’obtient» et a souligné un exemple spécifique dans le Rising Stars Challenge où Gilgeous-Alexander a bousculé pour obtenir le ballon dans les limites et sur le court parce qu’il a vu Paul le faire dans les jeux.

Mais le mentorat de Paul va bien au-delà de sa propre équipe et cela dure depuis bien plus longtemps que cette année.

Le garde des Cavaliers de deuxième année, Collin Sexton, a rencontré HoopsHype au MTN DEW’s Courtside Studios à Chicago pendant le All-Star Weekend. Il a dit à Alex Kennedy que Paul est l’un des vétérans qui a eu le plus d’impact sur lui sur et hors du terrain.

«Ma relation avec Chris remonte au lycée lorsque j’ai joué dans ses équipes (Team CP3). Depuis lors, nous avons juste construit cette relation. Je lui parle chaque semaine et je choisis son cerveau et je sais ce qu’il pense de certaines pièces et de certaines choses que je peux intégrer à mon jeu. C’est cool.”

En plus de Paul, Sexton a également déclaré qu’il était influencé par Kevin Love et Avery Johnson parce que «ces gars-là, ils ont été là où je veux arriver. Je prends juste des morceaux de leur jeu afin de pouvoir apprendre d’eux et de mieux comprendre le jeu. »

Sexton a joué dans le Rising Stars Game, marquant 21 points en 20 minutes dans la victoire de 151-131 de Team USA contre Team World.

