Collin Sexton revient sur la vie d’un joueur de la NBA

La gueule de bois du succès remporté par Lebron James a envahi les deux dernières saisons à Cleveland. Ceux de l’Ohio ont fait un voyage dans le désert l’année dernière et même pas leur recrue, Collin Sexton Il a dû trop convaincre. Base dynamique, bonne maniabilité du ballon, gaucher et avec une facilité naturelle à marquer, leur capacité à impliquer leurs partenaires et à devenir un véritable meneur de jeu a été suspectée. Même cette année, cela a semblé quelque peu coûteux en raison des exigences des techniciens, qui ne semblent pas comprendre la nécessité de donner la liberté à un joueur débordant de talent. Il obtient en moyenne 19,8 points et 2,7 passes décisives en 32,2 minutes qu’il joue. La franchise a ajouté des pièces comme Andre Drummond cela peut faciliter la capacité de leadership de Sexton, à laquelle les clés de la ville ont été données pour se développer pleinement en tant qu’acteur. À la suite de sa participation à l’All Star 2020, il a réfléchi à Hoopshype sur les aspects brûlants de la NBA, avec des mots d’un grand intérêt.

-Evolution en tant que joueur et si vous vous sentez valorisé. “C’est excitant de voir qu’ils reconnaissent votre travail en étant convoqués à la All Star. C’est une motivation supplémentaire pour continuer à progresser et je vais travailler dur pour être une star de la ligue. Je pense qu’en cette année et demie dans la NBA, je me suis améliorée dans tous certains aspects de mon jeu et je suis très déterminé à continuer d’essayer d’être un meilleur joueur “, a déclaré le joueur de Géorgie.

-Tune avec André Drummond. “C’est un joueur incroyable. Cela donne beaucoup de paix à l’équipe de savoir que nous avons un colosse sous les cerceaux. Cela nous permet d’être beaucoup plus agressifs en défense, de lancer avec plus de tranquillité d’esprit sachant que n’importe quelle balle peut rebondir et jouer avec les espaces grâce à ses blocs. J’essaie de m’adapter à son jeu parce que j’aimerais nouer de bonnes relations avec lui sur le terrain. Je sais que je dois améliorer ma capacité à jouer avec l’équipe et, en plus, je veux m’installer en tant que leader, sur et en dehors du terrain. ” commenté.

– Référents de basket-ball. «J’ai toujours regardé trois personnes. Kevin Love, Chris Paul et Avery Johnson. Ils sont inspirants et j’essaie d’apprendre d’eux en permanence. Chris est un vrai mentor pour moi. Je l’ai rencontré à mon lycée et j’ai la chance de parler avec chaque semaine, c’est génial de comprendre comment il se sent, d’analyser ses pièces et de pouvoir en discuter avec lui, et Allen Iverson et Kobe Bryant étaient d’excellentes références, j’ai pu parler avec Kobe pendant près d’une heure et ce fut une conversation très révélatrice, je ne l’oublierai jamais “at-il réfléchi.

-Vie en tant que joueur NBA. “Il n’a pas été facile de s’habituer à ce rythme. Nous n’avons presque pas le temps de nous entraîner, il est difficile de jouer tant de jeux et de voyager. Petit à petit, vous comprenez votre corps, détectez les signaux et comprenez ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. C’est très important de bien dormir et de manger varié. Je suis un garçon très calme, je n’aime pas beaucoup sortir. Dans mes temps libres, j’essaie de me détendre en regardant des films, en écoutant des films et en étant avec ma famille “, a-t-il déclaré.

