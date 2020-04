Combien a été payé pour le maillot Michael Jordan Barcelona＇92?

La folie est revenue pour le mythe de Michael Jordan après la première de la nouvelle série dédiée à sa vie que Netflix propose «La dernière danse». Bien que la Jordanie soit un sujet mondial tendance lundi, lors d’une vente aux enchères, il est devenu le principal protagoniste.

21/04/2020 à 13:14

CEST

SPORT.ES

Une chemise du joueur historique des Chicago Bulls s’est vendue à un prix beaucoup plus élevé que prévu. C’était l’un des produits de la vente aux enchères et c’était spécifiquement le maillot que Michael Jordan portait dans l’équipe de basket-ball américaine du Jeux Olympiques de Barcelone 1992, la fameuse ‘Dream Team’. Voulez-vous savoir combien a été payé pour cela? pas moins de 216 000 $, comme l’explique Robert Edwards Auctions.

Cependant, ce n’est pas le meilleur prix payé pour une chemise par le légendaire joueur américain. Dans une autre vente aux enchères, un total de 274 000 $ a été payé pour celui qu’il a utilisé aux Jeux olympiques de 1984 à Los Angeles.

Deuxième fois que cette chemise est mise aux enchères

Ce qui est curieux, c’est que le maillot qu’il a utilisé lors des Jeux olympiques de Barcelone de 1992 avait déjà été vendu aux enchères lors d’un événement caritatif la même année que les Jeux de Barcelone. À cette époque, 17 500 $ avaient été payés pour cela.

La chemise de Jordan a également une valeur ajoutée, car elle est accompagnée d’une inscription écrite par le joueur lui-même sur le côté droit du vêtement. Le message que le meilleur basketteur de tous les temps a écrit est le suivant: «Meilleurs voeux / Michael Jordan & rdquor; sur le côté droit de la chemise en tissu blanc.

Une équipe mythique

Les États-Unis ont remporté la médaille d’or aux Jeux de 1992 et il était connu sous le nom de «Dream Team», car il jouait des personnages tels que «Magic» Johnson, Larry Bird, Scottie Pippen, Karl Malone, Patrick Ewing, Charles Barkley, Clyde Drexler, John Stockton, David Robinson et Chris Mullin , tous les membres du Hall of Fame.

“Michael Jordan est probablement l’athlète le plus emblématique de tous les temps, a remporté six titres NBA et deux médailles d’or olympiques, a déclaré le président de Robert Edward Auctions, Brian Dwyer dans un communiqué.

Les collectionneurs ont apprécié une rare opportunité de posséder un maillot Jordan dans la Dream Team 1992, la meilleure équipe jamais réunie dans l’histoire du basket-ball & rdquor;at-il ajouté.

.