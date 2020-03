Combien de temps faudra-t-il à Tom Brady pour s’adapter à sa nouvelle attaque à Tampa?

Merci, NFL, de ne pas fermer ses portes cette semaine. Sinon, nous n’aurions pas de sport à vous raconter Surtout, je suis reconnaissant d’avoir eu l’occasion de dévorer le libre arbitre et de faire une pause dans la réalité.

Assurez-vous de vérifier la couverture des agences gratuites de SB Nation, y compris les meilleurs et les pires mouvements, les 100 meilleurs agents libres et où ils signent, les notes, les changements dans le paysage du quart-arrière et les meilleurs agents libres disponibles.

La plus grande nouvelle de la semaine a été la signature de Tom Brady avec les Buccaneers, et je vais commencer le sac postal avec ça.

Avez-vous une question à laquelle vous aimeriez que Geoff réponde la prochaine fois? Frappez-le sur Twitter ou Instagram.

Combien de temps faut-il pour qu’un QB normal s’assimile à un nouveau système? Combien de temps pour un type Brady? Ou le Bucs va-t-il simplement installer son système, auquel cas combien de temps avant que l’équipe ne réponde à ce qu’il veut? – @apatheticjudge

Des questions géniales et toutes extrêmement importantes pour les fans de Tampa Bay Bucs.

J’ai joué dans de nouvelles infractions en 2011 (j’ai été blessé, mais j’ai pu en être témoin), en 2013 et en 2014. J’ai senti tout au long de ma carrière qu’il fallait huit à 10 semaines pour qu’une nouvelle infraction commence à saison régulière. J’ai eu cette théorie pendant un certain temps, mais je n’en ai jamais discuté avec un entraîneur jusqu’à ce que je pose cette question à Bruce Arians sur NFL Radio quand il a pris le poste à Tampa. Il était d’accord avec moi.

Il faut du temps pour que l’offensive fonctionne comme une machine bien huilée, car vous avez besoin de représentants du jeu pour vraiment comprendre ce que vous êtes bon dans ce domaine et comment exécuter vos jeux contre chaque défense. Lorsque les entraîneurs installent leurs nouveaux jeux, ils ont leurs préférés.

Je me souviens qu’en 2013, mon entraîneur de ligne offensive a adoré le jeu de puissance. Notre au revoir était après la semaine 9 et nous avons fait un auto-dépistage de nos meilleures courses. Le pouvoir était le pire que nous appelions régulièrement. Nous avons donc cessé de faire fonctionner le courant et avons simplement exécuté ce qui fonctionnait pour nous. Il en va de même pour le jeu de passes et la structure offensive en général. D’excellents entraîneurs ajusteront leur plan de match et joueront en fonction de ce que les joueurs savent faire de mieux.

Avec Brady entrant dans une nouvelle infraction, ce calendrier pourrait être ajusté en raison de ses années dans la ligue et des armes expérimentées autour de lui. Nous ne savons pas si l’offense sera l’offensive des Ariens avec l’influence de Brady, ou l’offensive de Brady avec les Arians mélangés. Probablement un juste milieu, avec le coordinateur offensif Byron Leftwich ayant un mot à dire sur ce qui se passe.

Même avec l’expérience de Brady, l’intersaison probablement interrompue à cause de Covid-19 gênera les choses. Je suis sûr que Brady organisera des séances de lancer pour travailler avec ses récepteurs, ce qui l’aidera à se connecter individuellement avec ses nouvelles cibles, mais cela n’aide probablement pas beaucoup pour apprendre la nouvelle infraction.

Le meilleur espoir est que Brady en 2020 se révèle comme Peyton Manning en 2013. Lors de sa première saison à Denver, les Broncos ont connu une saison record où Gary Kubiak a laissé Manning gérer son attaque.

Classements de puissance trop tôt? – @Deshaunbh

Chef de Kansas Citys: Tant que Patrick Mahomes est leur quart-arrière, ils pourraient rester ici. Les Chiefs ont franchisé Chris Jones et au moment d’écrire ces lignes, ils ont toujours Sammy Watkins sur la liste. Ils le rejettent et ils ont une grande chance de répéter.

Corbeaux de Baltimore: Les séries éliminatoires n’ont pas été gentilles avec les Ravens au cours des deux dernières saisons, mais l’équipe est chargée. Ils ont acquis Calais Campbell et échangé l’ailier rapproché Hayden Hurst contre plus de choix de repêchage. Ce front office a montré la capacité d’ajouter du talent aux bons endroits

Tampa Bay Buccaneers: Ils doivent être les favoris du NFC. Leur défense était cinquième dans la NFL la saison dernière et retourne la majeure partie de l’équipe. Ensuite, vous ajoutez Brady à une infraction avec Mike Evans, Chris Godwin, O.J. Howard et Cameron Brate. Ils doivent améliorer la ligne offensive, mais quand il s’agit de gagner au quatrième trimestre, à qui faites-vous le plus confiance?

San Francisco 49ers: Tous les 49ers ont fait depuis que Jimmy Garoppolo est devenu le quart-arrière est de gagner des matchs de football. Mais il y a eu un schéma clair de champions NFC ayant des saisons difficiles après avoir joué dans le Super Bowl, et ils viennent de perdre DeForest Buckner. Là encore, ils ont deux choix de première ronde pour améliorer l’équipe.

La Nouvelle-Orléans Saints: Je ne peux pas quitter cette équipe. Je crois toujours qu’ils étaient les meilleurs de la NFC la saison dernière, mais ils ont perdu contre les Vikings lors du Wild Card Round. Ils sont toujours talentueux, bien entraînés et ont un QB au Temple de la renommée.

Geoff, qui, selon vous, sera le premier tacle du projet, où et pourquoi? – @ Chetti60

C’est une fantastique classe de repêchage offensif, peut-être la meilleure depuis des années. Il semble que la première occasion pour un tacle offensif à rédiger serait au n ° 4, où les Giants de New York choisissent. En supposant qu’il n’y ait pas de métiers, les Bengals, Washington et Lions ne vont pas laisser passer respectivement un quart-arrière, Chase Young ou un joueur défensif. C’est pourquoi je pense que ce seront les Giants qui prendront un tacle.

Le meilleur tacle est Jedrick Wills de l’Alabama. Stephen White et Lance Zierlein de NFL.com sont tous deux excellents pour les évaluations préliminaires, il vaut donc la peine de lire leurs profils sur Wills.

Il est possible de combiner le monstre Mekhi Becton, les 364 livres et 17 pour cent de graisse corporelle de lui, pourrait être le premier tacle pris. Mais il est plus brut que Wills et vous savez où j’en suis: rédiger le meilleur, pas celui qui a le plus de potentiel. Je vais donc aller avec Wills aux Giants avec le quatrième choix général.