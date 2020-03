comment 10 joueurs Sixers se sont comportés dans le tournoi NCAA

Avec le dimanche de sélection juste au coin de la rue, tout le monde dans le monde du basket-ball se prépare pour le phénomène qu’est le tournoi de la NCAA, également connu sous le nom de March Madness.

Cette fois peut être un moment de remémoration pour beaucoup de joueurs NBA. Il y a beaucoup de gars sur les Philadelphia 76ers qui ont eu leurs moments dans le tournoi et nous allons les regarder tous en ce moment.

Il y a exactement 10 Sixers qui ont participé à March Madness et nous allons commencer par un gars qui est actuellement le joueur le mieux payé de l’équipe.

Tobias Harris, Tennessee 2011

Harris a disputé un seul match dans le tournoi de la NCAA avec les Volontaires du Tennessee en 2011. Ses vols ont fait face aux Michigan Wolverines et cela ne s’est pas bien passé du tout. Harris a bien joué en marquant 19 points et en atteignant la ligne de faute sept fois, mais il a été le seul joueur à marquer des chiffres à deux chiffres pour le Tennessee et ce fut une défaite de 75-45 au premier tour. Harris a ensuite été sélectionné par les Milwaukee Bucks dans le Brouillon.

