Comment Abdoulaye N’Doye, espoir du repêchage de la NBA, mise sur lui-même – The Athletic

Une année a fait une grande différence pour Abdoulaye N’Doye.

Le Français de 21 ans a testé les eaux NBA Draft au printemps dernier. Il aurait travaillé pour les Cavaliers de Cleveland et aurait participé à la journée pro de son agence avant de retirer son nom. Mais sans une équipe garantissant sa sélection et avec une année d’admissibilité au repêchage en tant que joueur international, N’Doye a déclaré qu’il avait décidé de se retirer, “de montrer mon potentiel et ma progression”, d’affiner ses compétences et de revenir plus fort en 2020.

Au cours des huit mois qui ont suivi cet appel, N’Doye a connu l’une des meilleures saisons du concours en Liga, la LNB Pro A, menant Cholet Basket à une sixième place solide et surprenante, avec une place en séries éliminatoires bien en vue. Il semble également avoir amélioré sa position au repêchage NBA, avec Sam Vecenie de The Athletic écrivant que N’Doye est «un gars assez intéressant pour les équipes de la NBA à regarder» tout en le projetant comme le 39e choix de …

.