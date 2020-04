Comment Bill Russell est devenu l’entraîneur-chef des Celtics il y a 54 ans aujourd’hui

Il y a 54 ans aujourd’hui, le grand homme légendaire des Boston Celtics, Bill Russell, a accepté le poste que lui avait offert l’homme qui avait été le seul entraîneur qu’il ait jamais eu en tant que pro – Red Auerbach – à devenir le premier entraîneur afro-américain de l’histoire du sport moderne. .

L’offre, qui a été faite au milieu de la saison, semblait trop belle pour être fidèle au luminaire du centre Celtics malgré près d’une décennie d’amitié entre Auerbach et Russell.

Les deux ont conféré en privé que le natif de la Louisiane succède à Red dans le rôle, Russell mettant au départ son scepticisme initial sur la table.

Dans un article de Russell dans le Record-American Sunday Advertiser relatant le changement mouvementé de la garde, le produit de San Francisco a demandé à Auerbach: “Voulez-vous vraiment moi, Red, ou est-ce un geste symbolique?”

Le personnage de basket-ball plus grand que nature a répondu sans détour comme il était connu pour le faire: «Je n’ai jamais fait un geste symbolique de ma vie. Je vous ai demandé, non? “

“J’y penserai”, a répondu Russell.

Mais la vérité était qu’il y avait une appréhension parmi l’équipe quant à ce qui pourrait suivre; si la franchise réussirait sous un nouvel esprit avec de nouveaux plans et de nouvelles idées. Quand le mot est sorti qu’il ne pourrait pas y avoir, en fait, un nouvel esprit à la barre, ses coéquipiers ont commencé à faire pression sur Russell pour qu’il prenne la position.

Mais le natif de Monroe attendit son heure, examinant attentivement l’offre.

Après tout, c’était une autre époque – la ségrégation était toujours une question brûlante et le tumulte de l’ère des droits civils battait son plein. Serait-il utilisé ou transformé en bouc émissaire si les choses tournaient mal?

L’architecte de la dynastie des Celtics des années 60 doit avoir compris que son ami et joueur ne prendrait pas le poste, et a commencé à planifier une recherche, même s’il préférait Russell pour le poste.

Le centre du Temple de la renommée déjeunait avec un écrivain sportif populaire de cette époque, Bill McSweeny, et le sujet du successeur de Red en tant qu’entraîneur a été soulevé.

“Êtes-vous sûr de ne pas vouloir coacher?” Lui demanda McSweeny.

“Je ne pense pas qu’ils aient besoin de moi pour vous dire la vérité”, a-t-il répondu. «Je pense qu’ils ont un bon entraîneur à Hannum. J’ai donc abandonné l’idée. Il faudrait vraiment que je veuille prendre ce travail, et vous me connaissez – je ne vais nulle part où je ne veux pas. “

Décontenancé, McSweeny a répondu à Russell: «Écoutez – ils vous veulent. Ils pensent que vous ne voulez pas du travail, et ils prennent Hannum comme deuxième choix. “

Le reste, bien sûr, est de l’histoire – et certains des plus importants de la franchise. L’acceptation de Russell serait annoncée après une défaite lors du match 1 contre les Lakers de Los Angeles, et bien que l’accord ait déjà été résolu, il a aidé Catalyse à revenir et à gagner la série.

Auerbach resterait en tant que directeur général, mais ne se mêlait pas beaucoup des affaires quotidiennes du mandat de Russell, et la confiance qui a bâti le deuxième acte de la dynastie des Celtics des années 1960 s’est construite sur le fondement de leur relation.

Deux championnats supplémentaires viendraient à l’équipe sous le mandat de Russell avant son départ brusque de l’équipe et de la communauté des Celtics dans son ensemble pendant quelques années, cimentant l’héritage de Russell – et de Red – en tant que grands de tous les temps dans plusieurs rôles.

