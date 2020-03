Comment était-ce d’appeler le dernier match de la NBA avant la suspension? – L’Athletic

La nouvelle surréaliste, mais trop vraie, avait éclaté – la saison de la NBA était suspendue jusqu’à nouvel ordre – et il était devenu clair pour Ryan Ruocco, Doris Burke et Tom Rinaldi qu’ils diffusaient le dernier match de la NBA que les téléspectateurs verraient pour parfois. Il n’y avait aucun plan à suivre, aucun exemple précédent de comment appeler un jeu pendant une pandémie. Pour l’équipe ESPN en ondes et en production qui a travaillé le match de mercredi entre les Dallas Mavericks et les Denver Nuggets à Dallas, ils ont simplement réagi en temps réel du mieux qu’ils pouvaient. Et Ruocco, un diffuseur de 33 ans pour ESPN et le réseau YES qui a émergé au cours des deux dernières années en tant que formidable diffuseur national, s’est retrouvé pendant le match à penser à quelqu’un loin de l’esprit des téléspectateurs de la NBA ce soir-là.

Walter Cronkite.

“Ce n’est pas du tout quelque chose que je pourrais réellement vivre, mais ma mentalité de qui je devrais penser à ce moment-là semblera étrange et intéressée, mais je ne le pense pas …

