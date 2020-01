Comment faire face à Andre Drummond a mis en évidence l’une des forces de Jarrett Allen

Jarrett Allen est l’une des meilleures options de la ligue lors du passage au panier sur un écran. Le grand homme des Nets, bien sûr, a la longueur et peut aller attraper n’importe quelle passe Spencer Dinwiddie ou Kyrie Irving jette son chemin.

Une autre raison pour laquelle Allen est efficace dans le jeu de sélection est qu’il est rapide. Maintenant, il y a d’autres gros qui se déplacent bien en courtes rafales, mais peu peuvent également courir sur toute la longueur du sol comme le fait Allen.

Donc, lorsque les Nets se préparaient à affronter Andre Drummond de Détroit, qui est l’un des meilleurs grands de la ligue, Brooklyn a mis l’accent sur la transition rapide d’Allen en mode d’attaque, ce que le grand homme des Nets a révélé aux journalistes après la victoire de mercredi:

Je ne le dénigre pas, mais ce n’est pas le gars le plus rapide. Il est toujours assez athlétique, mais pas le plus rapide. Et c’est un de mes points forts, de pouvoir monter et descendre le court, nous en avons donc profité pleinement.

Kenny Atkinson a également pris la parole à ce sujet, ajoutant:

S’il est assis là et qu’il est chargé et patrouille dans les voies, c’est là que vous avez des problèmes.

Avec cela étant quelque chose qu’Allen a sur Drummond et tant d’autres gros, les Nets doivent utiliser cet avantage pour aller de l’avant. Surtout quand Brooklyn a deux facilitateurs comme Irving et Dinwiddie.

