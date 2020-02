Comment Fred VanVleet est devenu le visage de la quête d’AND1 pour rétablir sa position sur le marché des sneakers – The Athletic

Considérez ce que Fred VanVleet a fait à Tomas Satoransky dimanche un aperçu.

Lorsque le jeu a commencé, le gardien des Chicago Bulls tentait de contourner un écran de Serge Ibaka pour rester près de VanVleet, le tireur létal à 3 points des Raptors. À la fin, Satoransky était assis – littéralement – sous la ligne des lancers francs, regardant impuissant les pieds de VanVleet alors qu’il lançait un sauteur au-delà de l’arc à une quinzaine de mètres.

Le temps entre ces deux moments semblait bien plus long qu’il ne l’était. Dans celui-ci, VanVleet a ralenti Satoransky puis l’a accéléré, simulant un premier dribble d’attaque avant de faire une sonde d’appât et de commutation vers la peinture et enfin de le laisser tomber avec un croisement, puis de revenir doucement à sa gauche pour le triple ouvert.

Il est difficile d’imaginer une meilleure façon de lancer la plus grande semaine de VanVleet en tant que nouveau visage d’une marque AND1 qui a été construite sur des croisements et des brides de cheville.

Vendredi, AND1 a publié le …

.