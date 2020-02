Comment il est passé de l’écrivain Sixers à 10 000 000 $

Il ne fait aucun doute que Stephen A Smith est l’une des personnalités des médias sportifs les plus reconnaissables aujourd’hui. Tant et si bien que l’homme de 52 ans aurait mis le stylo à papier sur un accord avec ESPN qui lui rapportera environ 10 millions de dollars par an. C’est certainement une très bonne affaire, car aucun autre journaliste sportif de l’histoire n’a gagné autant en une seule année. En fait, Smith a un salaire de plus en plus important que la plupart des joueurs de la NBA.

La montée en puissance de Smith a été tout simplement fulgurante. Cependant, il convient de noter que sa route vers la gloire était tout sauf une promenade dans le parc.

Stephen A. Smith est né le 14 octobre 1967 à Bronx, New York. Il a grandi dans The Big Apple et a toujours été un fan des Knicks de New York. il a commencé sa carrière dans la radiodiffusion sportive en tant qu’écrivain pour plusieurs publications. C’est en 1994, cependant, qu’il obtiendra sa première pause lorsqu’il rejoindra le Philadelphia Inquirer, en tant que scénariste des Philadelphia 76ers. C’était là que Smith se coupait les dents en tant que journaliste, passant plus d’une décennie avec le journal.

Ce n’est qu’en 2005 que Smith a commencé à s’aventurer dans la radio. Il animera un certain nombre d’émissions sportives radiophoniques avant de finalement faire grand bruit en 2009 en tant que contributeur pour Fox Sports Radio. C’est là que Smith se fera un nom pour la première fois, annonçant la retraite d’Allen Iverson (sa première) la même année. Plus tard, il prédirait également la formation des Miami Heat Big 3 avec LeBron James, Chris Bosh et Dwyane Wade.

Tout au long de son temps en tant que personnalité de la radio, Smith allait également entrer dans le monde de la télévision. Dès 2005, il animait déjà son propre programme sur ESPN intitulé «Très franchement avec Stephen A. Smith». L’émission n’a pas volé, cependant, et a été annulée par le réseau deux ans plus tard. Avance rapide quelques années plus tard et en raison d’une différence d’aspirations directionnelles, Smith annonce qu’il se séparera de ESPN en 2009.

Smith continuerait de bâtir son nom en dehors des murs d’ESPN et ferait finalement son retour triomphal au réseau en 2012 dans le cadre du programme «First Take». Il avait frappé gros à ce stade, et était déjà considéré comme l’un des principaux talents d’ESPN. Cela, cependant, n’a pas enlevé le fait que partout où Smith était, la controverse a suivi.

Stephen A Smith ferait la une des journaux pour toutes les mauvaises raisons à plusieurs reprises avec ses déclarations plutôt controversées. Il y en a trop pour les mentionner ici, mais il est indéniable qu’il est l’une des personnalités les plus polarisantes de la télévision aujourd’hui. En fait, la nature controversée de Smith est ce qui le rend si populaire. Il exprime son esprit avec animation et n’est pas du genre à garder ses sentiments pour lui – quelles que soient les conséquences qu’ils peuvent entraîner.

Peu importe ce que les critiques peuvent dire de lui, il ne fait aucun doute que Stephen A. Smith a trouvé la recette du succès dans le monde des médias sportifs d’aujourd’hui. Heureusement pour lui, cela s’est élevé à 10 millions de dollars par an.