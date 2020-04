Comment Jerry Reinsdorf a obtenu les Chicago Bulls

Nous nous familiarisons avec les personnages des Chicago Bulls des années 90 en orbite à travers “The Last Dance” d’ESPN, y compris les Bulls de longue date et le propriétaire des Chicago White Sox Jerry Reinsdorf.

Reinsdorf, 84 ans, est un milliardaire autodidacte qui a transformé une modeste fortune en une fortune en achetant des équipes sportives de Chicago à bon marché et en les transformant en entreprises lucratives.

Son premier emploi hors de Northwestern Law a été un dossier fiscal pour Bill Veeck, alors propriétaire des Sox. Il a travaillé comme avocat fiscaliste pour l’IRS avant de passer à l’immobilier, où il a amassé sa richesse initiale en fondant Balcor en 1973 – une entreprise qui a investi dans la construction.

Fan de baseball qui était au Ebbets Field pour les débuts de Jackie Robinson, Reinsdorf a dirigé un groupe qui a acheté les White Sox en 1981 pour… 19 millions de dollars. En 1982, il a vendu Balcor pour 102 millions de dollars à American Express.

Les Bulls se sont formés en 1966 et ont connu un succès marginal dans les années 1970, faisant quatre apparitions consécutives en séries éliminatoires et voyant une augmentation de l’intérêt des fans, y compris un déménagement au Chicago Stadium. En 1972, le fondateur de la franchise, Dick Klein, a vendu l’équipe au propriétaire des Blackhawks de Chicago, Arthur Wirtz.

L’intérêt des Wirtz pour le basket-ball a décliné, menant à une sombre époque des années 80. En 1985, Reinsdorf – tout près de transformer les Sox en prétendants – a bricolé un groupe et a acheté une participation majoritaire dans la franchise NBA, grand marché, qui venait de rédiger Michael Jordan pour… 9,2 millions de dollars.

Depuis 35 ans, Reinsdorf est connu comme l’un des propriétaires de sports les plus puissants et les moins chers. Il est largement reconnu pour avoir arrêté la vente des Texas Rangers en 1988 et évincé l’ancien commissaire de la MLB Fay Vincent (un jeu de puissance avec son pote Bud Selig). Il a également été plutôt anti-syndical dans les lock-out et largement influent dans les développements de partage des revenus pour les deux ligues.

Reinsdorf a été élu au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame en 2016. Cette année, Forbes a évalué les Bulls à 3,2 milliards de dollars et les White Sox à 1,65 milliard de dollars. Les Bulls ont remporté six titres NBA sous la surveillance de Reinsdorf, tandis que les White Sox ont un championnat des World Series.