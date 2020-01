Comment Jimmy Butler est devenu un grand coéquipier et un leader sur le Miami Heat

Jimmy Butler a une réputation difficile à ébranler. Tout a commencé à Chicago, lorsque Butler et sa co-vedette Dwyane Wade ont publiquement déchiré leurs jeunes coéquipiers pour un manque d’effort et de concentration alors que les Bulls luttaient pour rester au-dessus de .500. La fièvre a atteint son paroxysme lorsque Butler a été échangé au Minnesota et s’est querellé ouvertement avec Karl-Anthony Towns et Andrew Wiggins, apparemment appelant les deux «doux» (entre autres) lors d’une légendaire tirade d’entraînement avant d’être envoyé à Philadelphie.

Le but de Butler était qu’il était un mauvais coéquipier. Un cancer des vestiaires. Une diva têtue avec laquelle il était impossible de s’entendre. C’est un récit qui a suivi Butler dans quatre équipes en quatre ans lors de son arrivée à Miami pour signer un contrat maximal avec le Heat cet été.

Personne ne parle plus de la méchanceté d’un coéquipier Butler. Le Heat est le candidat surprise de la Conférence de l’Est, atteignant un départ de 25-10 qui a actuellement la franchise positionnée comme tête de série n ° 3 après avoir raté les séries éliminatoires l’an dernier. Butler joue à un niveau All-NBA, se classant comme l’un des joueurs les plus percutants de la ligue dans la métrique avancée que vous préférez au cours d’une saison où son score est en baisse et ses pourcentages de tir ont chuté.

Regardez de plus près et vous verrez que Butler n’est pas seulement le meilleur joueur de Miami, il est aussi le plus grand pom-pom girl de l’équipe. Tout d’un coup, Butler ressemble à l’un des coéquipiers les plus favorables de la NBA.

Les bonnes vibrations à Miami ont commencé avec la recrue Tyler Herro. Butler a pris l’homme de 19 ans sous son aile dès son entrée dans l’organisation, l’invitant à des entraînements privés, louant son éthique de travail et son caractère dans les médias, et disant à quiconque écoutera qu’il «aime (nt) cet enfant». “. Peu de temps après, Butler a lancé «Tyler Tuesday» sur les réseaux sociaux en l’honneur de son coéquipier:

Le vétéran garde Goran Dragic a également noué une amitié naissante avec Butler. Alors que l’arrivée de Butler a poussé Dragic sur le banc et a souvent pris le ballon des mains en temps de crise, les deux ont développé une relation solide à la fois sur et hors du terrain.

Voici ce que Butler avait à dire récemment à propos de Dragic, via le Miami Herald:

“Homme, moi et G parlons de toutes sortes de choses”, a déclaré Butler. «Nous nous envoyons tous les types de choses que nous trouvons sur Internet. Je ne sais pas, mec. Je parlais à [Heat assistant athletic trainer Armando Rivas] l’autre jour, comme G grimpe sur ma liste de coéquipiers préférés de tous les temps. “

«Féroce concurrent. Il ne dit vraiment pas grand-chose », a déclaré Butler. “Mais il [expletive] vous manger, pour de vrai. Ensuite, juste le respect qu’il a dans la ligue, dans cette organisation et de ses coéquipiers va juste montrer comment il va traverser un mur pour vous. S’il peut y aller, il ira. “

Dragic lui a offert un maillot de football slovène, et Butler a dit qu’il se rendrait dans son pays d’origine pendant l’intersaison. Voici ce que Dragic avait à dire sur Butler:

“C’est arrivé,” a dit Dragic. “J’ai l’impression que certaines choses, vous ne pouvez pas simplement le forcer. Nous nous entendons. Je ne savais pas qu’il était un grand fan de football, et moi aussi. Nous venons de nous connecter. C’est une de ces choses qui vient de se produire. … J’aime juste son personnage. Il est drôle.”

Quand Dragic était la star du Heat lors d’un match début janvier, Butler a interrompu son interview d’après-match pour lui faire un câlin:

Butler a également été un grand partisan du grand homme Bam Adebayo pendant sa saison de petits groupes. Adebayo est devenu un démarreur à temps plein pour la première fois de sa carrière à sa troisième saison, et a répondu par une campagne de calibre All-Star. Butler a encouragé son jeune centre toute la saison, même en proposant un pari où il donne 500 $ à Adebayo après chaque match au cours duquel il tente trois, mais Adebayo lui doit 500 $ quand il ne le fait pas.

Lorsqu’on a récemment demandé à Butler comment il se sent d’être dans une équipe “une étoile” alors que tant d’autres concurrents prétendent avoir deux superstars, Butler a désigné Bam comme la star de l’équipe.

Reporter à Jimmy Butler: “Que dites-vous quand ils disent que vous avez besoin d’une équipe de deux à trois étoiles et que cette équipe n’a qu’une seule étoile?”

Jimmy: “Ceci est une équipe d’une étoile? Qui est-ce? Bam [Adebayo]?

– Michael Lee (@MrMichaelLee) 19 décembre 2019

Ce ne sont pas seulement les plus grands noms de la liste qui ont gravité vers Butler. C’est tout le monde. Butler a maintenu une relation ludique avec le centre de sauvegarde Meyers Leonard, même après un mystérieux cas de rebond volé. Leonard a répondu avec un post Instagram «payant» la prime.

À la fois en public et en privé, Butler a vanté ses coéquipiers à chaque occasion. Mettez un microphone sur son visage et il parlera d’Herro même quand il sera la star:

Hors du terrain, il semble aider l’équipe à rester lâche et à s’amuser:

Les signes que Butler était un excellent coéquipier étaient également présents la saison dernière. Il a commencé un club de bandeau avec Ben Simmons. Il a attiré l’attention sur Landry Shamet lors de conférences de presse d’après-match. Il a développé une forte camaraderie avec son compatriote superstar Joel Embiid.

Prenez-le d’Erik Spoelstra, l’un des entraîneurs en chef les plus respectés de la NBA, qui a expliqué pourquoi Butler est l’incarnation de tout ce qu’un joueur max est censé être:

“Il ne s’agit pas de statistiques. … Il ne s’agit pas des numéros 2K que vous pouvez obtenir.”

Erik Spoelstra explique sa définition d’un joueur max, et pourquoi Jimmy Butler est l’un d’eux pic.twitter.com/Y006UjsVZk

– SportsCenter (@SportsCenter) 3 janvier 2020

Butler est certainement exigeant en tant que coéquipier, s’attendant au même engagement envers l’excellence qu’il donne de tous les autres autour de lui. Les coéquipiers des Butler’s Bulls d’il y a quelques années ne pouvaient pas le lui donner (beaucoup d’entre eux ne sont plus dans la ligue) et l’entraîneur-chef Fred Hoiberg non plus. Butler a déclaré à Chicago que c’était sa façon ou celle de Hoiberg, et l’organisation a choisi Hoiberg (qu’ils ont ensuite licencié pour un entraîneur encore pire). Les villes et Wiggins ne pouvaient pas non plus répondre aux demandes de Butler, ce qui est devenu encore plus frustrant parce que Butler a vu le potentiel des deux.

Peut-être que les bonnes vibrations disparaîtront si Miami commence à se débattre ou si elles sont éliminées en séries éliminatoires. Ne pariez pas là-dessus. Butler a toujours été parfaitement adapté à la culture de Heat. Entouré de joueurs aux vues similaires qui ne se gênent pas pour travailler, Butler est devenu le type de leader que chaque équipe veut de sa superstar.