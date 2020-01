Comment Kevin Durant et Kyrie Irving ont aidé les Nets à vaincre Heat sans jouer

Kevin Durant a trouvé des moyens d’avoir un impact sur les Brooklyn Nets cette saison sans voir une seule minute d’action. Kyrie Irving l’a fait quand il était sur le terrain plus tôt en 2019-20, et les Nets ont commencé à ressentir la vie sans le meneur de jeu, après avoir connu une séquence de sept défaites consécutives.

Il y avait plusieurs joueurs qui ont aidé les Nets à casser leur patin avec leur jeu vendredi, mais il s’avère que les deux superstars blessées de Brooklyn ont joué un rôle dans la victoire 117-113 contre le Heat de Miami.

Après la première victoire des Nets en 2020, Kenny Atkinson a expliqué aux journalistes comment Durant et Irving ont pris en compte le résultat de vendredi:

Ky revient et a une bonne pratique avec nous hier. L’esprit était vraiment bon hier dans la pratique. Je suis un peu ringard, je pense que ce genre de choses continue. … Je pensais que KD sortait, se blottissait et parlait. Juste une énergie collective avec le groupe. Tu sais comment ça peut se passer. Cela peut aller dans l’autre sens lorsque vous faites face à l’adversité. Nous sommes devenus encore plus ensemble, plus serrés en tant qu’unité. C’est de bon augure pour l’avenir.

.