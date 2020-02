Comment Kyle Shanahan a fait exploser le Super Bowl 54 pour les 49ers

Mettons-nous d’accord sur quelques éléments en haut de cet article.

1) Dans n’importe quel événement sportif, un certain nombre de choses auraient pu changer le résultat si elles avaient été différentes. Ce n’est pas parce qu’une équipe a pu gagner en faisant X différemment qu’elle ne devrait pas aussi avoir fait Y différemment. Ce sera important.

2) Kyle Shanahan en sait plus sur le football que vous ou moi.

3) L’entraîneur perdant dans le Super Bowl va être éliminé quoi qu’il arrive.

Nous sommes tous d’accord? C’est très bien. Je suis content que nous soyons amis. Maintenant, veuillez comprendre que ce point suivant est seulement moi qui essaie d’appeler un chat un chat:

Shanahan l’a fait sauter. Il ne l’a pas fait comme les entraîneurs le font d’habitude quand leurs équipes perdent 10 points d’avance au quatrième quart. Il l’a fait exploser beaucoup plus tôt: quand il a appelé un match trop conservateur en première mi-temps, laissant des points cruciaux au tableau dont les 49ers avaient grandement besoin lorsque les choses se sont gâtées pour eux dans les dernières minutes du Super Bowl 54.

Les 49ers ont perdu par 11, mais sept d’entre eux n’ont pas affecté le résultat. C’étaient des points de poubelle lorsque les Chiefs ont interrompu une grosse course de TD tout en vidant le chronomètre. Les 49ers ont vraiment perdu ce match par quatre points critiques. Où Shanahan entre dans l’équation est simple. En première mi-temps et au début de la seconde, il a eu de nombreuses chances d’obtenir les 49ers quatre points de plus, ce qui aurait rendu les deux touchés tardifs de Kansas City beaucoup moins dommageables. Il les a transmis, puis a perdu.

Le premier coup sûr de Shanahan a été un but sur le terrain lors du premier entraînement des Niners.

Après que la défense de San Francisco ait forcé trois et out sur la première série du match, l’attaque a déplacé 62 verges sur les neuf premiers matchs. Après un achèvement incomplet, les 49ers ont affronté les 3e et 5e de la ligne des 20 yards des Chiefs. La sagesse la plus conventionnelle à ce sujet – c’est-à-dire la chose que la plupart des entraîneurs de la NFL ont fait pour toujours – dit que donner un coup de pied à un objectif de terrain est la décision intelligente. C’est ce que Shanahan a fait, et le coureur de Robbie Gould de 38 verges a mis SF en tête, 3-0.

Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, cependant, pour des raisons qui se sont déroulées quelques heures plus tard. Un touché est bien plus précieux qu’un objectif sur le terrain – trois points de plus, pour être exact, et quatre s’ils atteignent le point après la tentative – et c’est une décision assez audacieuse d’essayer de battre Patrick Mahomes et les Chiefs avec des objectifs sur le terrain. Pensez-vous qu’ils vont se contenter des objectifs de terrain beaucoup? Je ne l’ai pas fait. (Mon reçu est ici, si vous cherchez des preuves, je le disais avant même qu’il ne se retourne.)

Les 49ers auraient-ils pu être arrêtés? Bien sûr. Mais l’avantage possible de quatre points supplémentaires sur ce disque valait la peine d’être pris, d’autant plus que Jimmy Garoppolo et leur offensive avaient bien déplacé le ballon. Et une doublure argentée mineure: les Chiefs auraient eu une position sur le terrain inférieure à la moyenne, commençant quelque part entre leurs 15 et 20.

Sur la route qui a suivi des Chiefs, qui a plutôt commencé à quelques mètres devant à 25, Andy Reid a opté pour un quatrième et un. Les Chiefs se sont convertis et ont marqué un touché.

Le deuxième coup dur de Shanahan n’était pas plus pressé pour marquer des points à la fin de la première mi-temps, alors qu’il avait tout le temps.

Il restait environ 1:50 au chronomètre lorsque les 49ers, à égalité 10-10, ont arrêté les Chiefs au troisième tiers. Le chronomètre tournait et le ballon était au 49 des Chiefs. Les Niners avaient trois temps morts. Mais Shanahan a choisi de ne pas en dépenser un, laissant les Chiefs faire tourner le chronomètre de 40 secondes supplémentaires. Après un touchback, les Niners n’ont eu que 59 secondes en demie.

Shanahan a appelé deux jeux de course, ne faisant aucun effort pour marquer. Il se contentait d’aller à la mi-temps à égalité et peut-être d’écouter Shakira et Jennifer Lopez dans les entrailles du Hard Rock Stadium. Après la deuxième manche, les Chiefs ont appelé le temps mort, sentant une chance de faire un jeu d’éclaboussure et de marquer eux-mêmes quelques points avant la pause.

Cela a incité Shanahan à lancer le troisième but, et les 49ers ont réussi à rompre un achèvement de 20 verges. Maintenant, Shanahan était en mode notation, appelant le temps mort. Mais il ne restait que 14 secondes. Ce n’est pas la faute de Shanahan si les officiels ont effacé un crochet de 42 mètres de George Kittle lors du prochain jeu avec un drapeau d’interférence de passe moche. Mais s’il avait passé plus de temps à essayer de marquer, il aurait eu plus de temps pour récupérer et peut-être encore obtenir trois points.

Au lieu de cela, Garoppolo s’est agenouillé de son propre 34. Qui sait combien de points SF a laissé sur le terrain? Il y a de fortes chances que ce soit au moins trois.

Le troisième coup sûr de Shanahan était un autre but sur le terrain court qui aurait pu être une tentative de marquer un touché à la place.

Lors du premier entraînement de la deuxième mi-temps, Shanahan a opté pour un panier de 42 verges sur le quatrième et deuxième but des 24 des Chiefs. Gould a réussi, mettant SF devant, 13-10.

Les 49ers avaient bien exécuté le ballon (ils finiraient à 6,4 yards par portage) et avaient passé l’ensemble des séries éliminatoires à déchirer les équipes au sol. Garoppolo avait fait preuve de beaucoup de compétence à lancer pour une réalisation de deux yards si nécessaire. Mais Shanahan a donné un coup de pied.

Combien de points restaient sur le terrain? Peut-être zéro, mais peut-être quatre.

Ajoutez ces chances et Shanahan a laissé passer de nombreuses opportunités vraiment réalisables pour mettre au moins quatre points de plus sur le tableau.

Les gens se concentreront davantage sur Shanahan qui appelle deux jeux de passes qui sont tombés incomplets tandis que les Niners ont protégé une avance tardive. Ceux-ci cadrent parfaitement avec un récit de sa performance en tant que coordinateur offensif des Falcons dans leur superbe défaite face aux Patriots dans le Super Bowl 51. Si seulement ils couraient le ballon en place, 28-3, cette idée va , ils auraient tué le chronomètre et gagné. Cela peut être vrai ou non, mais c’est une vision simple qui ignore comment les défenses ont joué les offenses de Shanahan et met peu de confiance dans sa capacité à jouer.

Les décisions de Shanahan sur ces quatrièmes essais et à la fin de la première mi-temps sont une autre affaire. Être agressif ne comporte aucune garantie. Mais il était à l’opposé d’agressifs à trois reprises, et son offensive a été réduite de quatre points au moment le plus important.

La défense des 49ers a échoué en temps de crise, et l’offensive n’a pas abouti avec un disque quand elle en avait besoin. Mais les deux unités auraient pu avoir beaucoup plus de marge d’erreur si Shanahan avait agi avec plus d’audace quand il en avait l’occasion.