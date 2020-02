Comment Kyle Shanahan des 49ers a échappé à son travail avec les Browns via une présentation

Le premier poste d’entraîneur-chef de Kyle Shanahan se passe très bien. Après avoir parcouru les deux premières années d’une reconstruction, sa troisième saison avec les San Francisco 49ers se terminera au Super Bowl 54. Il est candidat à l’entraîneur de l’année de la NFL et a la chance d’être le troisième plus jeune entraîneur à remporter un Super Bowl – derrière seulement Mike Tomlin et Jon Gruden.

Et rien de tout cela n’aurait été possible si Shanahan n’avait pas réussi l’exploit impressionnant de convaincre les Browns qu’il méritait de leur feu de benne. Tout d’abord, quelques informations:

Kyle Shanahan a été licencié à Washington avec son père

Après deux saisons en tant que coordinateur offensif des Texans, Shanahan a été embauché au même poste à Washington où son père, Mike, était le nouvel entraîneur-chef.

Mis à part les inquiétudes népotistes, Kyle a fait du bon travail. Washington a eu une offensive au milieu de la route au cours de ses deux premières saisons, malgré le départ de Donovan McNabb et Rex Grossman – deux quarts dans les dernières années de leur carrière. Lorsque l’équipe a repêché Robert Griffin III, l’infraction est passée à la vitesse supérieure: elle s’est classée cinquième au total des verges et quatrième aux points marqués au cours de la saison 2012.

Alors que Washington terminait toujours neuvième de l’offensive totale en 2013, son record n’était que de 3-13. Tout le personnel d’entraîneurs a été licencié, y compris les deux Shanahan.

Il n’a fallu qu’un mois à Kyle Shanahan pour se faire ramasser par les Browns

Moins de deux semaines après que Mike Pettine a été nommé entraîneur-chef des Browns, il a embauché Shanahan pour diriger son attaque pour la saison 2014.

Puis Johnny Manziel est arrivé.

Cleveland a choisi le quart-arrière vainqueur du trophée Heisman au premier tour. Shanahan aurait plutôt préféré Derek Carr ou Jimmy Garoppolo (imaginez ça!) Dans la classe NFL Draft 2014. La sélection de Manziel s’est avérée être un désastre. Manziel aurait perdu la foi de ses coéquipiers au début de son mandat chez Brown en raison de son éthique de travail et de son manque de maturité. Mais à la fin de sa saison recrue, Manziel a été propulsé dans la formation de départ.

Cleveland a perdu les deux matchs, la recrue a commencé et Manziel n’a lancé aucun touché et deux interceptions.

C’est alors que Shanahan a voulu quitter Cleveland

Même si la saison des recrues de Manziel a été désastreuse, il était toujours un choix de première ronde. La propriété et le front office de Cleveland envisageaient Manziel comme le démarreur à long terme des Browns. Shanahan ne serait apparemment pas d’accord. Via ESPN:

Le front office veut que Manziel soit le starter, et la source a déclaré que les entraîneurs ne pensaient pas pouvoir gagner avec lui.

Shanahan a estimé que la décision de commencer Manziel avait été imposée au personnel d’entraîneurs et que l’insistance d’un an à le jouer quand il n’était pas prêt portait sur Shanahan, a déclaré la source de l’équipe.

Alors Shanahan a décidé qu’il voulait sortir. Le seul problème était le contrat de trois ans qu’il avait signé avec l’équipe avant la saison 2014.

Une présentation en 32 points l’a fait sortir de Cleveland

Il y avait initialement un rapport selon lequel Shanahan avait utilisé un PowerPoint pour convaincre Pettine de le laisser arrêter. Ce n’est que quelques années plus tard que Shanahan a été interrogé à ce sujet et clarifié.

“Ce n’était pas une présentation PowerPoint”, a déclaré Shanahan en 2017, via le Cleveland Plain-Dealer. «Tout était sur papier. J’ai donné un certain nombre de points – 32 d’entre eux, sur lesquels vous avez été précis. Je les ai donnés à l’entraîneur-chef.

«Je lui ai dit qu’il pouvait faire tout ce qu’il voulait avec ceux-ci, qu’il les donne au propriétaire ou au directeur général. Je suis sûr que oui. Je voulais juste être franc à ce sujet. J’avais des raisons spécifiques pour lesquelles je ne pensais pas que cela allait dans la bonne direction, pourquoi ce n’était pas le meilleur endroit pour moi et ma famille. L’animal était vraiment cool à ce sujet. Il a compris.”

Shanahan ne voulait pas entrer dans les détails, mais il a dit que “un certain nombre de choses” étaient problématiques – y compris le directeur général Ray Farmer envoyant des textos illégalement aux entraîneurs pendant les matchs sur la stratégie, et le personnel de l’équipe n’étant pas sur la même longueur d’onde.

Hélas, la tentative de Shanahan de convaincre Pettine que le navire coulait et qu’il ne voulait pas en faire partie a fonctionné. Shanahan a été autorisé à démissionner et il a été embauché par les Falcons comme coordinateur offensif à peine 10 jours plus tard.

Cleveland a remporté quatre matchs au cours de ses trois prochaines saisons combinées. Pendant ce temps, Shanahan a aidé les Falcons à devenir un mastodonte offensif. À sa deuxième saison avec l’équipe, les Falcons ont mené la NFL au pointage et sont allés au Super Bowl 51. Atlanta a pris une avance de 28-3 dans ce match – quelque chose que Shanahan a maintenant une chance de mettre enfin derrière lui – mais la saison a quand même gagné lui le travail avec les 49ers.

L’occasion qu’il a maintenant dans le Super Bowl 54 n’aurait certainement pas été possible s’il avait été coincé avec les Browns pour une autre saison. Et tout cela grâce à sa présentation extrêmement détaillée.