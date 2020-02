Comment Kyrie s’est mis en groupe avec Michael Jordan, Wilt Chamberlain

En 19 matchs avec Brooklyn, Kyrie Irving a déjà accompli plusieurs exploits de score qu’aucun autre joueur des Nets n’avait auparavant. Vendredi a été une autre grande soirée pour lui – sa plus grande de la saison – alors que le meneur a marqué 54 points lors de la victoire de 133-118 contre les Bulls de Chicago.

Irving a terminé avec trois points de moins que le record de score de la franchise (Deron Williams, 57 ans), mais il a réussi ce qui suit avec sa performance:

Joueur des Nets le plus rapide à 500 points (19 matchs)

Seuls les joueurs des Nets marquent 45 fois ou plus trois fois par saison

Seul joueur des Nets à marquer 50 points ou plus deux fois dans une saison

Mais les performances d’Irving n’étaient pas seulement un minuteur pour la franchise Nets. En terminant 19 pour 23 sur le terrain, Irving a enregistré le troisième pourcentage de buts sur le terrain en un match de 50 points dans l’histoire de la NBA.

Les deux seuls joueurs qui ont des pourcentages de buts sur le terrain plus élevés dans un match de 50 points sont Michael Jordan et Wilt Chamberlain.

Irving a été mis au courant des réalisations des journalistes après la victoire de vendredi:

Je suis reconnaissant d’être sur la liste. Ces gars sont incroyables. Mais je vois vraiment le talent augmenter offensivement dans notre ligue. Je sais que tout le monde fait attention, mais il y a des matchs à 50 points, 45 – ce doit être le plus en une semaine d’histoire de la NBA ou une période de quatre jours, une période de cinq jours de personnes marquant des numéros de bookoo. Je suis juste heureux d’avoir pu être là-haut dans l’histoire de la NBA, mais les gars de la ligue font aussi de grandes choses. Et l’accent est mis sur leurs équipes et l’accent est mis sur mon équipe. Tant que nous sortons avec la victoire, nous jouons bien et restons ensemble.

