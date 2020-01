Comment la Caroline du Nord est devenue la plus grande déception du basket-ball universitaire

Tout semblait si bon lors de la soirée d’ouverture. La Caroline du Nord a commencé sa saison dans le top 10 des sondages de pré-saison et a accueilli Cole Anthony, l’une des plus grandes recrues de l’histoire récente du programme. Anthony est allé en supernova à ses débuts, une confrontation rare contre Notre Dame, incendiant les filets pour 34 points dans une victoire décisive de l’UNC tout en faisant allusion à la promesse qui était censée faire de lui un choix parmi les cinq premiers au repêchage de la NBA.

Il n’y avait pas non plus de raison de paniquer, car la Caroline du Nord revenait des Bahamas après Thanksgiving. Les Tar Heels ont tenu le coup dans le prestigieux Battle 4 Atlantis, frappant l’Alabama pour commencer le tournoi, tombant devant le futur champion du Michigan le lendemain, et battant une équipe talentueuse de l’Oregon le lendemain. À 6-1, les talons avaient l’air bien sinon exactement excellents, ce qui semblait normal pour le cours dans ce qui s’annonçait comme un paysage de cerceaux de collège largement ouvert.

Depuis, tout ne va pas bien. Les Tar Heels sont allés 2-7 au cours de leurs neuf derniers matchs, ce qui comprend une défaite contre Wofford et quatre défaites consécutives en jeu ACC. Anthony a raté les sept derniers matchs avec un ménisque déchiré. Après que l’UNC a perdu contre Clemson à domicile samedi pour la première fois depuis 1926 (oui, vous avez bien lu), Roy Williams l’a qualifié de point le plus bas de sa carrière d’entraîneur et a suggéré qu’il devrait être licencié, reprochant de ne pas avoir commandé un retard -une faute de jeu avant qu’un Tigers à trois points n’ait envoyé le match en prolongation. Les choses commencent à devenir morbides.

“Je leur ai dit que si je meurs demain ou dans 20 ans, ce sera le plus grand regret que j’aurais eu en 32 ans en tant qu’entraîneur”, a déclaré Williams. «Parce que ces enfants ont vraiment besoin d’une victoire. Et leur entraîneur les a laissés tomber aujourd’hui. »

La Caroline du Nord se situe maintenant à 8-8, classée 85e sur KenPom, ce qui ferait d’elle la quatrième meilleure équipe de la Conférence Sud. Les notes NET les plus importantes ont UNC au n ° 115 dans l’ensemble, des kilomètres derrière où elles doivent être pour obtenir une offre générale au tournoi NCAA. Il n’est pas surprenant que Carolina ne se trouve nulle part dans notre dernière projection de support.

UNC a fait le tournoi NCAA dans 15 des 16 dernières saisons. Le programme a terminé .500 ou pire exactement une fois depuis 1964. Avec la viande de leur programme de conférence qui commence, il est possible que les choses empirent encore à partir d’ici.

Comment diable la Caroline du Nord, ou tous les programmes, ont-ils une telle année de baisse? C’est une question avec plusieurs réponses.

La Caroline du Nord écrasée par l’attrition

Voici les pièces que la Caroline du Nord a perdues de l’équipe Sweet 16 de la saison dernière qui est entrée dans le tournoi NCAA en tant que tête de série n ° 1:

Cameron Johnson, un partant de l’avant depuis deux ans, qui a obtenu son diplôme puis est devenu un choix de loterie pour les Phoenix Suns.

Luke Maye, l’ancien walk-on devenu le héros de March Madness, diplômé après avoir commencé 73 matchs au cours des deux dernières saisons

Kenny Williams, un gardien de tir senior qui a commencé 94 matchs au cours des trois dernières saisons

Coby White, un meneur de première année qui a commencé chaque match, a terminé deuxième de l’équipe en marquant et premier en passes décisives avant de devenir le choix numéro 7 au repêchage des Chicago Bulls.

Nassir Little, un attaquant de première année et la meilleure réserve, qui est devenu un choix de première ronde pour les Portland Trail Blazers

Au total, UNC a perdu quatre partants et son sixième homme. Les sangs bleus du basket-ball universitaire sont censés être capables de récupérer des pertes comme ça, mais la Caroline du Nord n’est pas exactement comme leurs contemporains sur un point important.

L’incapacité de la Caroline du Nord à recruter à un niveau élite montre

La Caroline du Nord a toujours été quelque chose d’étrange parmi la classe d’élite du basket-ball universitaire: c’est un programme qui a tendance à gagner avec l’expérience plutôt qu’avec le talent brut.

La Caroline du Nord n’a pas eu de one-and-done entre Brandan Wright en 2008 et Tony Bradley en 2017. Cela a commencé à changer la saison dernière, quand UNC a décroché un one-and-done évident à Nassir Little et un moins évident à Coby Blanc. Anthony sera le troisième one-and-done de l’UNC en deux saisons après la fin de cette année.

Le problème pour la Caroline du Nord cette saison n’est pas tant celui des joueurs uniques qu’ils ont recrutés. C’est tout le monde. Alors que l’UNC ciblait les recrues qui semblaient rester quatre ans à l’université de 2016 à 2019, elles sont tombées dans trop de joueurs qui ne pouvaient pas contribuer au niveau auquel le programme s’attendait.

La classe senior n’a plus que Brandon Robinson, une aile fiable mais pas une star. Les deux autres membres de cette classe – Bradley (un one-and-done avec l’Utah Jazz) et le garde Seventh Woods (transféré en Caroline du Sud) – sont partis depuis longtemps. Regardez la classe 2017:

Les futurs juniors de l’UNC

Joueur



Classement recrutement



Statut













Joueur



Classement recrutement



Statut















Jalek Felton



30



Joue professionnellement en Europe











Garrison Brooks



131



Centre de départ











Brandon Huffman



193



En moyenne 1,3 point par match











Andrew Platek



217



En moyenne 4,3 points par match











Sterling Manley



267



Hors saison

Mis à part Brooks, qui a été excellent, l’UNC n’a rien obtenu de la future classe junior. La classe de deuxième année n’a plus que l’attaquant Leaky Black après les départs de White and Little, et il n’a en moyenne que 5,4 points par match. Trois des quatre étudiants de première année ont raté beaucoup de temps avec des blessures, Armando Bacot étant l’un des rares contributeurs fiables de l’équipe.

UNC a essayé de combler l’écart avec les transferts de diplômés, mais Christian Keeling et Justin Pierce ont eu beaucoup de mal à passer de la compétition de faible importance au grand et mauvais ACC.

Les difficultés de la Caroline du Nord cette saison sont directement liées à leurs difficultés de recrutement en 2016 et 2017. Noir n’a pas été en mesure de mener la classe 2018 après que Blanc est devenu un one-and-done, ce que Williams n’avait probablement pas prévu lors de son recrutement. . Williams s’améliore sur la piste du recrutement, mais même une ou deux années d’indisponibilité peuvent retarder un programme.

Les blessures font des ravages

La Caroline du Nord avait l’air mauvaise lors de défaites consécutives contre l’Ohio State et la Virginie, même avant qu’Anthony n’enthousiasme la formation pour une opération au genou. Depuis lors, l’UNC est complètement anémique aux deux extrémités de la salle. Anthony a toujours été censé être le sauveur de l’équipe de cette année, et sans lui, on dirait qu’ils ont à peine une chance de se battre.

Anthony a été productif (19,1 points par match) mais erratique (36,8% des tirs depuis le terrain) avant la blessure. Bien qu’il n’ait pas été la superstar de première année à impact immédiat que beaucoup attendaient, il était à peu près le joueur le plus talentueux sur le terrain à chaque match joué par UNC. Cela leur a donné un coup de feu. Les chances de rachat de Carolina cette saison reposent uniquement sur son retour.

La blessure au genou de son compatriote gardien de première année Jeremiah Francis a également été une déception. Francis a marqué à deux chiffres trois matchs de suite avant de se blesser. Le gardien de première année Anthony Harris a également déchiré son LCA contre Yale fin décembre. Ajoutez Leaky Black en combattant une blessure à la cheville et les blessures sur le court avant, et cela commence à s’additionner rapidement.

Les statistiques de la Caroline du Nord sont moches

La Caroline du Nord a actuellement l’infraction n ° 88 et la défense n ° 89 dans le pays. Il n’y a rien que cette équipe fasse particulièrement bien en dehors du rebond. Il y a beaucoup de choses qu’ils ne font pas bien du tout:

UNC est une équipe de tir brutale. Les Tar Heels ne prennent que 30,3% de leurs tentatives dans une fourchette de trois points, ce qui classe le n ° 316 sur 353 équipes DI. Ils ne font que 29,5 pour cent de ces tentatives, dont 310 en Amérique. La Caroline ne tire également qu’à 65% de la ligne de faute.

UNC ne défend pas non plus bien la ligne des trois points. Les Tar Heels abandonnent les regards à partir de la plage de trois points sur 42% des possessions de leur adversaire, et ces équipes enfoncent les regards sur un clip de 34%.

L’UNC n’impose pas suffisamment de chiffres d’affaires en défense. Ils se classent n ° 316 en Amérique dans le taux de plats à emporter.

Peut-il aller mieux en Caroline du Nord cette saison?

Tout dépend du retour d’Anthony de sa blessure au genou. Anthony a commenté «Je serai bientôt de retour» sur la page Instagram d’un compte de fan récemment. Il y avait des spéculations qu’il pourrait s’asseoir toute la saison avant d’entrer dans le repêchage de la NBA.

Même si Anthony revient à 100% de ses pouvoirs, il est difficile d’imaginer que l’UNC traverse une ardente épreuve de l’ACC pour revenir dans le tableau du tournoi NCAA. La meilleure nouvelle est que la classe de recrutement 2020 semble être l’une des meilleures du pays, avec cinq des 55 meilleures recrues déjà engagées et l’aile cinq étoiles Zaire Williams sur leur radar.

La Caroline du Nord reviendra sur son trône près du sommet du basket-ball universitaire assez tôt, mais cela ne se produira probablement pas cette saison. Pour tant de raisons différentes, cela commence à ressembler à une année perdue pour les Tar Heels.