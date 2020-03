Comment la dernière recommandation nationale du CDC affecte la NBA

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a initialement fixé le hiatus de la ligue à 30 jours en raison de préoccupations concernant l’épidémie de coronavirus. Depuis lors, l’état d’urgence a été déclaré à New York et l’État de New York et le président Donald Trump ont également déclaré une urgence nationale.

Alors que le pays continue de s’adapter, les événements sportifs en direct ne seront pas là pour les fans. Dimanche, les Centers for Disease Control and Prevention ont annoncé leur intention qu’aucun événement composé de 50 personnes ou plus ne se tienne au cours des huit prochaines semaines aux États-Unis.

Cela ne s’applique pas aux «écoles, instituts d’enseignement supérieur ou entreprises», mais les sports seront touchés par cette recommandation alors que les ligues approchent du sommet de leurs saisons respectives.

Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, la NBA envisage de jouer des matchs en août, ce qui aurait un impact sur le début de la saison 2020-21 de la NBA.

Wojnarowski a également indiqué que le reste de la saison de la Ligue G pourrait être annulé.

Si la G League choisit d’annuler le reste de la saison 2019-2020, l’affilié de Brooklyn Nets G League, Long Island Nets, terminerait la saison 19-23.

Long Island avait encore huit matchs en 2019-20.

