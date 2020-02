Comment la longue poursuite des Wolves a finalement porté ses fruits – The Athletic

Le joueur de franchise des Timberwolves devenait de plus en plus apathique de jour en jour alors que les pertes s’accumulaient et que la vision était assombrie par les pertes après pertes. Le propriétaire de l’équipe était exaspéré par la mer de sièges vides et l’avalanche de défaites dont souffrait son équipe.

Deux des piliers les plus importants de l’organisation cherchaient des réponses qui se révélaient très difficiles à trouver. Karl-Anthony Towns avait besoin d’un meneur, et il avait probablement aussi besoin d’un ami. Glen Taylor avait besoin d’un tirage au box-office et d’une lueur d’espoir que les années d’or de sa propriété de cette franchise ne soient pas une cause perdue.

Alors que l’équipe a connu des difficultés, Towns et Taylor ont vu beaucoup d’angoisse de fans se diriger. Voici maintenant D’Angelo Russell pour essayer de les aider à changer les choses.

“Je mentirais si je vous disais que je pensais que c’était possible”, a déclaré Towns à l’Athletic jeudi. «Je suis choqué comme tout le monde. Nous l’avons mis dans le …

