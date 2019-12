Comment la mort de Bury FC a prouvé le potentiel de l'imagination humaine

L'Estadio Antonio Vespucio Liberti lève un bol incurvé, percant la ligne d'horizon de Buenos Aires. Il fait partie intégrante du paysage urbain depuis 80 ans. Plus connu sous le nom de Monumental de Nuñez, ou simplement «El Monumental», le stade est situé dans les barrios de Belgrano de la capitale argentine et a abrité River Plate, l'un des plus grands clubs du pays. Pour une grande partie de la population, El Monumental est le cœur battant du football argentin; en ce qui concerne les fans de River, vous devez retirer vos sandales, car l'endroit où vous vous tenez est une terre sainte.

Imaginez la surprise d'Honorio Bustos Domecq, alors qu'il se promène autour de Belgrano et ne trouve El Monumental nulle part pour être vu.

Quelques contacts opportuns plus tard et Domecq se retrouve dans les bureaux de Tulio Savastano, président de l'Abasto Juniors Soccer Club. Pour briser la glace, il fait ce que n'importe quel fan ferait et parle de football: «Quel but! Les All-Stars des Canaries traversent Zarlenga et Parodi mais ne peuvent empêcher le ravissant passage de Musante au centre du centre Renovales qui a brisé la maison. Le football à son meilleur! "

Savastano s'enfonce dans sa chaise, prend une profonde ébauche de son compagnon et, comme s'il rêvait à haute voix, dit: «Et penser que c'était moi qui a inventé ces noms. "

Ceux d'entre vous qui connaissent le travail de Jorge Luis Borges auront reconnu les signes révélateurs: le surréalisme, l'attention scrupuleuse aux détails, la fascination pour le pouvoir de l'imaginaire.

Comme beaucoup d’œuvres de Borges, «Esse est Percipi» est une pièce de moralité moderne. Sous la surface du récit se trouve une question sur le rôle que l'imagination joue dans la production de phénomènes culturels: même des phénomènes culturels aussi banals que le football.

Le titre de l'histoire signifie «l'être est perçu». Borges pose une question apparemment absurde: dans quelle mesure la réalité derrière nos artefacts culturels importe-t-elle même? Dans quelle mesure nous appuyons-nous sur les histoires que les médias nous racontent? Cela ferait-il une différence si le football n'était qu'un simulacre? Si l'être est perçu, qui se soucie de la substance qui le sous-tend?

Le journaliste sportif à voix douce Ron Ferrabas entre dans la salle où Domecq et Savastano discutent. Savastano relaie un message: "Ferrabas, j’ai parlé à De Filippo et Camargo. Dans le prochain match, Abasto est battu par deux contre un. C'est un match difficile mais gardez à l'esprit – ne vous rabattez pas sur cette passe de Musante à Renovales. Les fans le savent par cœur. Je veux de l'imagination – de l'imagination, tu comprends? Vous pouvez partir maintenant. "

Progressivement, il se lève sur Domecq. "Dois-je en déduire que la partition a été arrangée à l'avance?"

La réponse de Savastano, selon les propres mots de Domecq, "le fait tomber dans la poussière."

"Il n'y a pas de score, pas d'équipes, pas de matches", admet le président d'Abasto. «Les stades sont condamnés depuis longtemps et tombent en morceaux. De nos jours, tout se passe à la télévision et à la radio. L'excitation fausse du diffuseur sportif – cela ne vous a-t-il jamais fait soupçonner que tout est une connerie? La dernière fois qu'un match de football a été joué à Buenos Aires était le 24 juin 1937. A partir de ce moment précis, le football, avec toute la gamme des sports, appartient au genre du drame, joué par un homme seul dans une cabine ou par acteurs en maillots devant les caméras de télévision. "

Domecq devient audacieux. "Monsieur, qui a inventé la chose?"

"Personne ne sait. Vous pouvez aussi demander qui a pensé en premier à l'inauguration des écoles ou aux visites voyantes des têtes couronnées. Ces choses n'existent pas en dehors des studios d'enregistrement et des bureaux de journaux. Rassurez-vous, Domecq, la publicité de masse est la marque de fabrique des temps modernes. »

«Et si la bulle éclate?», Réussit à peine à dire Domecq.

"Ce ne sera pas le cas", dit Savastano, rassurant.

«Esse est Percipi» est une mise en garde. Pour Borges, ce qui commence comme une pratique sociale partagée – regarder des matchs de football par des fans – prend une vie propre dans l'imagination de ces fans jusqu'à ce que, bientôt, les mécanismes par lesquels les fandoms existent deviennent plus importants que les jeux.

Les vrais protagonistes, en ce qui concerne Borges, ne sont pas les acteurs eux-mêmes mais les médias – ceux qui sont littéralement dans les médias ou au milieu des choses: «les hommes [sic] dans la cabine ou les acteurs en maillots dans devant la télévision. »Au-delà de ces médias, il n'y a rien. Pour reprendre les mots de Savastano: "Ces choses n’existent pas en dehors des studios d’enregistrement et des bureaux de presse … la publicité de masse est la marque de commerce des temps modernes."

Borges porte la logique de son histoire à sa réductio ad absurdum, mais dans le processus, il tombe dans le piège de sauter directement à la fin sans s'y rendre depuis le début. Est-il nécessairement vrai que, parce que l'imagination est impliquée dans la production de fandom, elle est donc entièrement imaginaire? La réalité disparaît-elle complètement?

À la fin de «Esse est Percipi», la question la plus générative du récit de Borges reste sans réponse: «Et si la bulle éclate?» Et alors?

"Ce ne sera pas le cas", explique Savastano. Mais il a tort. L'année dernière, la bulle a éclaté pour un club de football en Angleterre. Et quand il l'a fait, il nous a appris quelque chose de plus profond sur le rôle puissant que joue l'imagination dans l'effort humain.

Visionhaus

Voici une autre histoire; celui-ci n'est pas moins surréaliste que le conte de Borges.

Il débute au Royaume-Uni en 2010. Des élections générales ont lieu et, quand aucun parti politique ne détient la majorité globale, un gouvernement de coalition prend le relais, composé de conservateurs et de libéraux démocrates.

L’une des promesses manifestes des conservateurs est une restructuration du système de paiement pour les personnes allant à l’université pour poursuivre leurs études. Pour déterminer la marche à suivre, un examen est effectué. En novembre, le gouvernement a accepté de relever le plafond annuel des frais de 3 000 à 9 000 livres sterling et, d'ici 2012, ces hausses de frais ont été déployées.

Avec cet afflux de capitaux dans les coffres des universités, un boom de la construction a lieu. Les établissements d'enseignement supérieur voient une occasion de revigorer le tissu fatigué d'un secteur sous-financé depuis des années. Sans surprise, là où il y a de l'argent à gagner, il y a un marché. Un certain nombre d'entreprises surgissent pour répondre à ce boom.

L'une de ces sociétés est Mederco, propriété de Stewart Day. Avec les affaires en plein essor et l'avenir prometteur, Day fait ce que de nombreux industriels ont fait avant lui: il achète un club de football. Bury Football Club.

Malheureusement pour Bury, la société de Day est mise sous séquestre. Malgré les richesses que l'on trouve dans les propriétés universitaires, Day dépendait d'une société de prêt «peer-to-peer» nommée avec imagination «Lendy». Avec le terrain de Bury, Gigg Lane, hypothéqué sur une tenue tout aussi douteuse, Capital Bridging Finance Solutions, le club accumule des dettes sur son stade à hauteur de 1 500 £ par jour.

Confusément, la solution perçue à cette énigme est de trouver un autre magnat de la propriété tout aussi inapte pour racheter le club. Cette fois, il arrive sous la forme de Steve Dale, qui prend le contrôle du Bury FC après avoir remis 1 £ pour le plaisir, et malgré son échec à démontrer à l'EFL qu'il a les moyens économiques de sauver le club. Dale ne paie pas les joueurs et conserve le club assez longtemps pour lancer un processus d'insolvabilité dans lequel les créanciers ne reçoivent que 25% de ce qui leur est dû.

Si les créanciers ne sont pas contents, l’EFL non plus. Après que l'Insolvency Practitioners Association a annoncé qu'elle enquêterait sur une réclamation de 7 millions de livres sterling admise dans un accord volontaire d'entreprise en tant que dette due par Bury à Mederco, l'EFL propose Dale ultimatum. Après une série de délais non respectés, il est donné mardi 17 août à 17 heures BST pour apporter la preuve qu'il a l'argent pour financer le club et ses dettes ou pour conclure une vente.

La date limite passe sans réponse, et après 125 ans d'adhésion, Bury Football Club est expulsé de la Ligue de football.

Que reste-t-il lorsque l'infrastructure d'un club de football s'effondre? Quand le stade est démantelé? Quand tous les artefacts historiques de l'existence de ce club disparaissent-ils dans l'oubli?

Si vous posiez cette question à Borges, il dirait: «Rien que l'imaginaire». Mais quant à la nature de ce «rien que», Borges lui attribue une bonne part de poids. La puissance de l'imaginaire suffit à affaiblir la réalité de la sphère footballistique et à la laisser dans le cortège de récits filés par ses pourvoyeurs.

En raison de la capacité de l'imaginaire, Borges suggère que le besoin de joueurs réels, de matchs réels, de stades réels et d'artefacts réels de fandom est entièrement superflu. Dans sa nouvelle, la réalité qui soutient le royaume imaginaire du fan de football est lentement démantelée et l'ensemble du rigmarole continue sans être affecté.

L'imaginaire, alors, comme le voit Borges, est détachable du réel; il n'y a pas de lien nécessaire entre les deux et, en fait, vous pouvez vous détacher l'un de l'autre sans que l'un ou l'autre ne soit affecté.

Cette approche nous pousse vers une sombre perspective philosophique. Si les histoires que nous racontons sur le monde ne ressemblent pas à la réalité qui les sous-tend, alors à quoi sert cette réalité dans un sens heuristique? Vous soutenez cette équipe, ils soutiennent cette équipe; il n'y a rien d'intrinsèque à votre soutien qui le rende plus ou moins significatif que le fandom de cette personne. Le tout est arbitraire. Il n'est pas surprenant que cette vision du monde conduise Borges à prononcer les mots immortels: "Le football n'est populaire que parce que la stupidité l'est."

Au final, pense Borges, la bulle n'éclatera jamais dans le football parce que le monde sous-jacent à notre fandom ne percera jamais; nous sommes déjà trop embourbés dans l'imaginaire pour permettre au réel d'émerger sous nos yeux.

.

Que reste-t-il lorsque l'infrastructure d'un club de football s'effondre? Quand le stade est démantelé? Quand tous les artefacts historiques de l'existence de ce club disparaissent-ils dans l'oubli?

Le lent déclin de Bury illustre que la relation entre le réel et l'imaginaire est plus étroite que Borges ne le suggère. Comparé au Buenos Aires fictif, le vrai Grand Manchester pardonnait moins le démantèlement de l'un de ses clubs de football. Des groupes de supporters se sont mobilisés, des tentatives ont été faites pour trouver un nouveau propriétaire au club et même des politiciens locaux ont été impliqués dans la conversation. L'imaginaire a à peine continué son joyeux chemin alors que le vrai Bury se débattait.

Les médias ont également refusé de jouer le rôle qui leur était attribué par Borges. Au lieu de persister dans leur production d'un imaginaire qui s'est déroulé sans tenir compte de ce qui se passait, les médias ont tourné la situation en leur faveur, en envoyant des équipes de nouvelles à Bury pour interviewer les fans, pour parler aux officiels des clubs et des ligues et pour garder leur public au courant des choses; loin de la dissimulation de «Esse est Percipi».

Pour les fans de Bury, la réalité où ils se trouvent maintenant a un impact indéniable sur l'espace imaginaire dans lequel ils construisent leur fandom. Sans équipe à soutenir le week-end, sans stade à visiter, sans endroit où appeler le leur, rien ne permet de supposer que les supporters de Bury n'ont pas été affectés par la situation des derniers mois. Mais plutôt que de révéler le vide de sens ultime du fandom, la dissolution de Bury a fait le contraire: les fans ont trouvé un sens renouvelé, ont eu une idée plus claire de la composition de leur fandom.

Lorsque le club a quitté la Ligue de football, un certain nombre de fans et de groupes de fans se sont mobilisés sous la bannière du Bury Phoenix Club. Le 26 octobre, ils ont fait l'annonce suivante:

Nous sommes ici pour vous dire que si l'incarnation que nous connaissons et aimons tous ne sera bientôt plus, de ses cendres ce club renaîtra. 134 ans d'histoire ne mourront pas lors de la lecture des derniers rites du Bury FC. Le Bury FC est vivant dans chaque fan.

Nous sommes ce qui fait le Bury FC et alors que nous nous sommes battus bec et ongles pour éviter le scénario qui nous attend, il est maintenant temps de regarder vers l'avenir. Une petite équipe de supporters a exploré les moyens de créer un Phoenix Club à partir de zéro. L'objectif est d'avoir une équipe de football jouant des matchs de compétition à Bury d'ici août 2020.

Ce n'est pas la fin de l'histoire pour eux. Un club appelé Bury AFC pourrait jouer dans le football anglais de 10e niveau la saison prochaine. La fermeture du Bury FC n'a pas conduit à une crise existentielle. C’est simplement le début d’un autre chapitre de l’histoire du club. Leur imagination est à outrance alors qu'ils font de nouveau du Bury Football Club une réalité.

L'émergence fêtée d'un nouveau club de football à Bury suggère une relation différente entre le réel et l'imaginaire à celle proposée par Borges.

Où «Esse est Percipi» est un conte d'un imaginaire dont la relation avec le réel s'est lentement érodée, Bury FC présente un récit dans lequel la relation est réciproque: la menace de non-existence pousse les fans de Bury encore plus près de la réalité, jusqu'à ce qu'ils l'affrontent de front.

Ce retour à la réalité ne se traduit pas par une attitude négative envers l'aspect imaginaire du fandom. Au lieu de cela, ils se renforcent mutuellement, créant des possibilités là où auparavant il n'y avait rien. Il y a un an, le Bury FC appartenait à un capitaliste invétéré dont la principale préoccupation était de démanteler le club et de vendre les pièces à but lucratif. Maintenant, ils sont confrontés à la perspective d'un Bury appartenant à des fans, leur offrant la possibilité de prendre des décisions dans leur propre intérêt et d'amener le club dans la direction qu'ils souhaitent.

Lorsque le Bury Phoenix Club affirme que «le Bury FC est vivant dans chaque fan», ce n'est pas une folie rhétorique ou une finesse idéologique; c’est une reconnaissance que l’imaginaire qui s’est lentement développé au cours des 134 ans de l’histoire du Bury FC est tout ce qui est nécessaire pour influer sur un changement réel dans le monde.

Alors, où en sommes-nous?

L'histoire que Borges raconte sur le football raconte également une histoire particulière sur qui nous sommes en tant qu'humains. Selon lui, notre trop grande confiance dans l’imaginaire ne fait guère plus que des automates attribuant un sens à nos vies dénuées de sens dans le but de donner un sens au monde dans lequel nous nous trouvons. Dans la réalité de Borges, ces significations sont arbitraires; nous pourrions raconter n'importe quelle histoire sur nous-mêmes et cela ferait peu de différence matérielle.

C'est pourquoi Bury Football Club doit persister. Parce que cela raconte une histoire différente sur qui nous sommes en tant qu'humains. Il nous dit que ce n'est que grâce au fonctionnement de l'imagination que nous pourrons avoir un aperçu des possibilités qui s'offrent à nous dans le monde. Et parce que l'imaginaire peut avoir un impact sur le réel, il y a toujours une chance que nous puissions concrétiser ces possibilités.

L'imaginaire pousse le réel. Sans lui, il n'y aurait pas de Bury FC. Le club allait mourir, consigné dans les annales de l'histoire. En réalité, Bury Football Club n'existe que dans l'imagination de ses fans. Et avec eux, il existe la possibilité qu'un club de football mort ressuscite.