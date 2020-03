Comment la pandémie de coronavirus modifiera le processus préliminaire à la NBA – The Athletic

Apparemment, très peu de choses se sont passées comme prévu dans la NBA cette saison. Du tweet de Daryl Morey à propos de la Chine qui a fait basculer le marché NBA de ce pays au passage soudain de Kobe Bryant, la ligue a été tout sauf le statu quo. Maintenant, la pandémie de coronavirus devrait changer la saison, la ligue suspendant le jeu mercredi soir après qu’un joueur ait été testé positif au virus.

Ne vous attendez pas non plus à ce que la ligue revienne au statu quo pendant l’intersaison. Les problèmes entourant le coronavirus devraient modifier le processus d’avant-projet de manière substantielle. Cela serait vrai indépendamment du fait que la NBA essaie de terminer la saison à la fin juin comme prévu, ou soit en mesure de la repousser plus loin dans l’été. C’est une option pour repousser le calendrier de la NBA vers la fin à une date ultérieure, quelque chose que The Athletic’s Sam Amick a rapporté mercredi. Plus nous nous éloignons de l’épidémie, meilleures sont les chances qu’elle soit sous contrôle. Mais peu importe – le processus d’avant-projet va être fondamentalement modifié par l’épidémie de coronavirus en raison des problèmes de voyage impliqués dans tous les domaines.

De manière réaliste, les scouts peuvent avoir déjà eu leur dernière chance d’évaluer les perspectives du repêchage NBA 2020 en direct si la propagation du virus se poursuit à son rythme actuel. Certaines équipes ont décidé de ne pas profiter de la dernière opportunité avant la suspension de la saison mercredi soir, choisissant de privilégier la sécurité de leurs employés par rapport aux opérations de basket-ball. Plusieurs sources ont déclaré à l’Athletic mercredi après-midi que des éclaireurs de nombreuses équipes étaient retirés de la route et ont dit de rentrer chez eux pendant que le virus continue de se propager. Maintenant que tous les tournois de conférence ont été annulés, il est difficile de trouver l’endroit sur le calendrier actuel où les équipes auront une réelle chance d’évaluer.

Tournoi NCAA

La NCAA a annoncé mercredi que les matchs du tournoi de la NCAA se dérouleront sans fans et seront limités au personnel essentiel et aux membres de la famille uniquement. Les équipes de la NBA qui se sont entretenues avec The Athletic supposent que la NCAA ne les considérera pas comme du personnel essentiel, mais cela n’a pas encore été décidé. Et c’est si le tournoi de la NCAA a même lieu, ce qui serait en l’air. Des sources à travers le spectre du basket-ball universitaire sont très sceptiques, à tout le moins, que l’événement se produira à sa date actuelle. Il est toujours possible de le repousser au mois de mai, mais cela créerait énormément de problèmes fondés sur le calendrier en soi pour le projet et les perspectives concernés. Étant donné le nombre de joueurs essentiels qui participeraient au tournoi de la NCAA si cela se produisait plus tard, il incomberait à la NCAA de travailler avec la NBA pour s’assurer que tout le monde serait admissible à un tournoi best-on-best.

Nike Hoop Summit

Le prochain événement de la liste auquel ont assisté le personnel du front office est le Nike Hoop Summit. Un porte-parole de USA Basketball – qui dirige l’événement – a déclaré plus tôt dans la semaine qu’aucune nouvelle ne modifiait son calendrier ni s’il allait être joué. Il est actuellement prévu d’avoir lieu, avec des entraînements commençant le jour du match pour le titre national de la NCAA, le lundi 6 avril, et le match lui-même est prévu pour le 10 avril. Cependant, une enquête anecdotique auprès des dirigeants de la NBA suggère une croyance répandue qu’il sera annulé, étant donné le caractère international de l’événement où une équipe de prospects du monde entier se rend à Portland pour jouer avec une équipe des meilleurs lycéens du pays. En outre, dans une allocution mercredi soir, le président Donald Trump a déclaré une interdiction de voyager en Europe. Cela fait probablement du report, sinon de l’annulation pure et simple, une quasi-certitude.

Portsmouth Invitational

Après le Nike Hoop Summit, le Portsmouth Invitational aura lieu du 15 au 18 avril. Une source proche de l’événement a indiqué qu’ils attendaient de voir ce que les services de santé de la ville et de l’État conseillaient, et a reconnu qu’il y avait une chance qu’il puisse être annulé ou qu’il pourrait être joué sans la présence de fans. Il y aura une réunion le 23 mars pour déterminer son sort. Il y a eu neuf cas confirmés de coronavirus en Virginie, dont un couple à Virginia Beach, à environ 25 minutes de route de Portsmouth. Évidemment, il y a aussi le facteur de voler environ 60 joueurs de partout dans le pays, les exposant potentiellement.

Entraînements pré-draft NBA / Tournois Euro

Généralement, après cet événement, les équipes commencent à avoir des joueurs pour des séances d’entraînement pré-draft dans leur établissement. Sans surprise cependant, il existe un scepticisme légitime quant à la manière dont ces entraînements se dérouleront. Habituellement, ce processus implique que les joueurs volent de destination en destination – parfois jusqu’à sept dans une période de 10 jours – afin de s’entraîner pour les équipes. Les joueurs voyagent sur des vols commerciaux, où ils entrent en contact avec des milliers de personnes dans différentes villes du pays. En termes simples, il n’y a tout simplement pas de moyen sûr de le faire, à moins que les équipes et les agents ne décident pour des avions charter, ce qui n’arrivera pas. Étant donné que le virus se propage toujours, il est difficile de voir un monde où des séances d’entraînement individuelles en équipe se produisent avant que le taux d’incidence du virus ne ralentisse. Les acteurs impliqués courraient un risque immense de contracter et de propager le virus.

Les scouts et les cadres des équipes de loterie explorent également l’Europe au printemps également. Les ligues nationales européennes ont généralement leurs éliminatoires en avril et mai, tandis que les éliminatoires de l’Euroligue ont également lieu à ce moment-là. On soupçonne que cela ne se produira pas cette année, suite au décret de Trump sur les voyages en Europe. Il est également à noter que les voyages de dépistage européens impliquent généralement un slog de sept villes sur sept jours entre différents pays, aéroports et hôtels, ce qui signifie que les équipes exposent leur personnel à un risque extrêmement élevé de contracter le virus. Il est difficile d’imaginer que cela se produise.

Des indications à ce stade encore relativement précoce du processus d’avant-projet sont que la classe de perspectives qui joue actuellement en Europe est forte. Deni Avdija, Killian Hayes et Theo Maledon sont considérés comme des choix de loterie potentiels (ou même probables), Leandro Bolmaro et Aleksej Pokusevski étant considérés comme des candidats potentiels. Cependant, comme les voyages en Europe seront limités, il en résultera que ces perspectives seront repérées en personne moins que la classe internationale typique. Tout cela, bien sûr, suppose qu’il y a des jeux en Europe à repérer – ils sont confrontés à la même épidémie.

NBA Draft Combine / Pro days

Vient ensuite la question du NBA Draft Combine. La moissonneuse-batteuse, théoriquement, ne doit pas se produire aux dates prévues du 21 au 24 mai. Elle peut être reportée. Cependant, l’année de la ligue se termine le 30 juin, mettant une véritable horloge sur ce processus. Si la NBA ne va pas pousser tout son programme plus profondément dans l’été – quelque chose qui, encore une fois, peut finir par se produire en fonction de la durée de la suspension de la saison – il n’y a que si le Combine peut repousser. Une manière évidente de contourner ce problème serait de ne pas le retenir du tout. Les équipes pourraient faire des séances d’entrevues par FaceTime, mais manqueraient le 5 contre 5, les tests sportifs et les mesures.

Dans la foulée de la moissonneuse-batteuse, il y a normalement plusieurs jours d’entraînement des agents fin mai – généralement appelés «jours professionnels» – où les agents invitent les équipes de la NBA à venir regarder leurs joueurs dans un même gymnase. Encore une fois, ces grandes rencontres (principalement à Los Angeles, mais aussi à Las Vegas, Chicago et New York) auraient très peu de chances de se dérouler dans l’environnement actuel. Où ils s’inscriraient dans un calendrier avec une moissonneuse-batteuse ultérieure reste également en l’air.

Enfin, dans les jours précédant le projet, il y a généralement plus d’entraînements en équipe. Ceux-ci ne seraient apparemment pas beaucoup plus probables que ceux qui ont suivi Portsmouth, bien qu’en juin il soit possible que la situation des coronavirus soit sous contrôle.

Dans ce projet particulier, le manque de séances d’entraînement avant-projet pose une énigme intéressante. Les sources au sein des front-offices de la NBA étaient vraiment impatientes de les mener cette année en raison du niveau relativement faible des perspectives dans cette classe par rapport aux autres années. Parce qu’il n’y a pas de perspectives dans cette classe au niveau d’un Zion Williamson ou Luka Doncic, ces paramètres ont été définis pour jouer un rôle essentiel dans la décision de la perspective qui irait où. Comment un joueur a joué sur le terrain au collège et s’intègre dans le style de basket-ball de la NBA est en fin de compte toujours le facteur le plus déterminant pour déterminer où un joueur est repêché, mais parce que les perspectives sont si étroitement regroupées cette année, ces séances d’entraînement et ces réunions ont été définies pour jouer un rôle plus important que la normale.

Un autre facteur à prendre en compte ici est que l’idée de NBA Draft perspectives “tester les eaux” avant de déclarer officiellement le projet va être fondamentalement inutile si le calendrier actuel ne change pas. Cela est également moins susceptible d’être modifié par un changement de calendrier, étant donné que les entraîneurs des collèges sont aussi convaincus que d’avoir une certitude sur la liste avant l’été. Il est peu probable que les joueurs qui souhaitent se présenter devant des équipes pour faire leurs preuves par rapport à leur situation actuelle au collège soient en mesure de le faire. Plusieurs sources du côté de l’agence qui allaient travailler avec des clients susceptibles de tester les eaux – à la suite de la mise en œuvre par la NCAA d’une règle autorisant la représentation au cours de ce processus – ont noté que cela place leurs clients potentiels dans une position plus difficile. Entre le virus lui-même et le manque de séances d’entraînement, les perspectives à la frontière cette saison sont dans une position beaucoup plus précaire en ce qui concerne leur prise de décision qu’elles ne l’ont été de mémoire récente.

Ébauche NBA

Quant au repêchage lui-même, la ligue pourrait encore tenter de tenir l’événement fin juin, quelle que soit la façon dont le reste de la saison se déroulera. Après tout, rien ne requiert que les éliminatoires soient effectuées avant le repêchage (l’ordre des choix 5-60 est établi par un record inversé de saison régulière, par exemple). Mais c’est une considération que la ligue n’aura probablement pas à aborder pendant un certain temps. La première étape consiste à déterminer quand il est sûr de mettre fin à la pause et de reprendre la saison, et ce n’est probablement pas le cas pendant un certain temps.

