Comment l’ascension de QB Jordan Love change le dernier draft de Todd McShay dans la NFL

Le NFL Scouting Combine 2020 est venu et a disparu – et un quart-arrière en particulier a laissé les experts en désaccord. Le produit de l’Utah State, Jordan Love, a fait le buzz après une solide performance lors de l’événement annuel de pré-draft de la ligue, mais sa meilleure performance après une semaine d’interviews et d’exercices pourrait être l’impression qu’il a laissée à Todd McShay de ESPN.

L’amour a fait le plus grand saut de tout joueur dans le dernier repêchage simulé de la NFL de McShay, sortant d’un point d’atterrissage potentiel au deuxième tour et dans la formation des Chargers avec le sixième choix au total. Cette ascension est le produit d’une moissonneuse-batteuse qui a vu l’ancien Aggie présenter un fort athlétisme et, plus important encore, effectuer des lancers à gros bras dans un stade rempli d’éclaireurs de la NFL.

McShay est fermement planté dans le train Love Hype. Il a même parié 5 000 $ contre son collègue Mel Kiper – qui sera reversé au Jimmy V Fund – que Love sera sélectionné avant la star de l’Oregon Justin Herbert. Cela contrastait avec l’analyste de SB Nation Dan Kadar, qui a en fait laissé tomber Love du 13e choix à un point d’atterrissage avec les Patriots au n ° 23 dans sa dernière maquette.

Herbert a eu une performance monstre à Indianapolis et est actuellement le troisième quart-arrière du plateau dans la projection de Kadar (n ° 5 au classement général, derrière Joe Burrow et Tua Tagovailoa). McShay n’est pas aussi passionné; il a l’ancien Duck et MVP régnant de Rose Bowl qui dure jusqu’au 13e choix pour les Colts.

L’amour n’est pas le seul joueur à regarder son stock fluctuer à la moissonneuse-batteuse. Voici qui McShay voit monter son repêchage ce printemps – et qui risque de tomber du premier tour.

Qui d’autre a augmenté son stock dans la moissonneuse-batteuse?

Le top cinq de McShay est resté inchangé avant que Love n’écrase sa fête. Seul un autre nouveau joueur a pu pénétrer dans son top 10 prévu: le plaqueur offensif de Louisville Mekhi Becton.

Becton a fait tourner les têtes en exécutant un tiret de 5,1 secondes sur 40 verges, établissant un record de moissonneuse-batteuse pour les joueurs pesant plus de 350 livres (il est venu à 364 livres lors des mesures officielles plus tôt dans la semaine).

Cette superbe démonstration a suffi à faire du choix n ° 8 de Becton McShay – le premier joueur de ligne offensive du circuit, aux Cardinals. C’est à deux endroits avant que Kadar prédit qu’il atterrira; il a obtenu Becton comme troisième meilleur OT (derrière Jedrick Wills de l’Alabama et Tristan Wirfs de l’Iowa) et le 10e choix au total pour les Browns.

La moissonneuse-batteuse a également été bonne pour les meneurs de jeu de la SEC. Le Géorgien De’Andre Swift s’est distingué parmi les demi-offensifs du repêchage de McShay malgré l’ombre de Jonathan Taylor à Indianapolis. Swift devrait atteindre la 14e place au classement général – le seul premier tour RB du groupe – à une équipe de Buccaneers qui a désespérément besoin d’un coureur de tête. LSU WR Justin Jefferson (n ° 21, Eagles) et Alabama WR Henry Ruggs (n ° 15, Broncos) ont également grimpé d’au moins six places dans la simulation de McShay après avoir montré que la vitesse devait être une menace profonde dans la NFL.

Ils aident à constituer un noyau épais de joueurs talentueux au milieu du tour – l’expert ESPN dispose de sept récepteurs ou dos en arrière sélectionnés entre les choix 11 et 24. Kadar s’attend à une course similaire à mi-chemin du premier; il a six wideouts sélectionnés entre le 12e et le 24e choix, mais il ne voit aucun arrière sur sa planche le jour 1.

Le dernier projet de McShay présentait des visages plus frais au-delà de Love. L’Utah State QB était l’un des huit nouveaux arrivants du Jour 1 dans sa maquette à un tour et le seul à percer dans le top 20. Derrière lui, des talents comme le récepteur de l’Arizona State Brandon Aiyuk (n ° 24, Saints), Penn State edge. le rusher Yetur Gross-Matos (n ° 27, Seahawks) et le tacle défensif Texas A&M Justin Madubuike (n ° 32, Chiefs).

Pour Kadar, des joueurs comme Aiyuk, le large joueur de TCU Jalen Reagor et la Géorgie attaquent Isaiah Wilson, chacun a eu suffisamment d’impact pour gagner une place à la fin de son premier tour après avoir échoué à couper sur son précédent projet de simulation.

Dont les combats ont forcé leur stock à baisser?

Wills est peut-être resté un choix parmi les cinq premiers pour Kadar, mais il est passé du premier tacle offensif sélectionné au troisième dans la simulation de McShay sans aucune faute de sa part. Wills a réalisé une bonne moissonneuse-batteuse, si elle est négligée, qui l’a vu se classer deuxième parmi les OL en saut vertical et sixième dans les 40 (5,05 secondes). Malheureusement pour lui, la montée de Love, Becton et Wirfs l’a laissé tomber du sixième choix au 10e.

Le plaqueur défensif d’Auburn Javon Kinlaw, qui n’a pas travaillé la semaine dernière en raison d’une blessure au genou tenace, a également vu son stock s’effondrer. Bien que ses mesures – 6’5, 324 livres, bras de près de 35 pouces – soient idéales pour un joueur de ligne intérieure, il a abandonné le top 10 de McShay au n ° 19. Là, il pourrait être une bonne affaire pour les Raiders (Kadar a bougé du 16 au 14 pour les Buccaneers dans sa dernière maquette).

Iowa pass rusher A.J. Epenesa (n ° 23, Patriots), Georgia OT Andrew Thomas (n ° 29, Titans) et LSU Safety Grant Delpit (n ° 31, 49ers) ont tous vu des glissements importants après des projections de combats terne, bien qu’ils soient restés chacun des choix du jour 1.

L’arrivée de huit nouveaux joueurs de premier tour a obligé huit joueurs à plonger au deuxième tour ou plus tard. Cela comprend l’USC OT Austin Jackson, qui est passé du 20e choix au Jour 2 grâce à la marée montante de bloqueurs de cette année. D’autres joueurs comme le secondeur du Wisconsin Zack Baun, le demi de coin Auburn Noah Igbinoghene et le Colorado WR Laviska Shenault Jr. pourraient également devoir attendre une nuit pour entendre leur nom à Las Vegas.

Les plus grands curseurs de Kadar comprenaient des joueurs comme les défenseurs de l’Alabama Trevon Diggs et Terrell Lewis, et le rusher de pointe de Boise State Curtis Weaver, qui sont tous tombés de son premier tour.

Il reste encore beaucoup de temps aux joueurs pour augmenter leur stock ou retomber sur terre avant le repêchage de la NFL 2020. Chacun de ces joueurs aura la possibilité de sauvegarder leurs performances ou de réécrire leurs récits lors de leurs journées professionnelles.

Pourtant, il est clair qui a bénéficié de travailler sur une scène nationale à la moissonneuse-batteuse. Pour McShay, Love est clairement n ° 1 – suivi de Becton et d’une poignée de prospects qui ont prouvé qu’ils étaient des athlètes de calibre NFL à Indianapolis.