Comment le chef OC Eric Bieniemy n’est-il pas encore entraîneur-chef?

Les Chiefs de Kansas City ont fait l’histoire de la NFL avec leur brillant retour pour vaincre les Texans de Houston lors de la ronde divisionnaire, 51-31. Avec un dossier de 24-0, le quart-arrière Patrick Mahomes est parti au deuxième quart pour donner à son équipe une avance de 28-24 à la mi-temps. Mahomes a égalé le record des séries éliminatoires de l’ancien QB de Washington Doug Williams avec quatre touchés en un quart.

KC n’a pas ralenti en deuxième mi-temps, marquant encore 24 points pour terminer une manche 51-7. CINQUANTE UN SUR SEPT! C’était un mauvais coup d’oeil pour l’équipe des Texans de Bill O’Brien, beaucoup se demandant s’il était le bon gars pour le poste.

Mais une question encore plus importante à l’issue du jeu est de savoir comment une équipe de la NFL n’a-t-elle pas encore embauché le coordinateur offensif des Chiefs Eric Bieniemy?

Bieniemy possède l’un des CV d’entraînement offensif les plus impressionnants de la ligue, et il a le soutien des chefs pour occuper des postes d’entraîneur-chef.

Bieniemy, qui fait partie des Chiefs depuis qu’Andy Reid a été embauché en 2013, a interviewé pour trois des postes d’entraîneur-chef récemment vacants cette année: les Panthers, Browns et Giants. La semaine dernière, Carolina a embauché l’ancien entraîneur-chef de Baylor, Matt Rhule, et les Giants sont allés avec l’ancien coordonnateur des équipes spéciales des Patriots / entraîneur des receveurs généraux, Joe Judge. Les Browns ont engagé le coordinateur offensif des Vikings, Kevin Stefanski.

Les antécédents et l’expérience de Bieniemy en font le candidat idéal à l’entraînement en chef.

Lors de sa première saison en tant que coordinateur offensif en 2018, Bieniemy a aidé les Chiefs au match de championnat AFC. Les Chiefs ont terminé au premier rang de la ligue en ce qui a trait à l’offensive totale et au pointage, obtenant seulement 41 points de moins que le record des Broncos de 2013 pour les points marqués au cours d’une saison (603).

Dans la première saison de Mahomes en tant que partant, il a remporté les honneurs de la NFL MVP et est devenu le troisième quart-arrière de l’histoire de la ligue à lancer au moins 50 touchés en une saison.

Les Chiefs ont concocté une attaque parmi les cinq meilleurs marqueurs de la deuxième saison de Bieniemy, malgré une série de blessures précoces. Ils mènent actuellement une séquence de sept victoires consécutives, ce qui les a éloignés d’une victoire de leur premier Super Bowl depuis 1970.

Le succès de Kansas City cette saison n’est pas entièrement dû à Mahomes. Lorsque Mahomes est tombé avec une rotule foulée, l’offensive des chefs n’a pas beaucoup ralenti avec le remplaçant Matt Moore derrière le centre. L’offensive de Bieniemy a marqué 80 points sur une séquence de 2-1 avec Moore comme passeur principal.

Les délits de Bieniemy ont même fait de gros chiffres avant même que Mahomes n’explose sur la scène. Il a été entraîneur des coureurs des Chiefs de 2013 à 2017. Sous sa tutelle, Jamaal Charles s’est précipité sur plus de 1 000 yards en 2013 et 2014. Avant Kansas City, Bieniemy a été entraîneur des Vikings de 2006 à 2010. À cette époque, Adrian Peterson a mené la NFC avec 1 341 verges au sol en 2007, puis la NFL avec 1 760 en 2008.

Même le patron de Bieniemy, Reid, se bat pour qu’il soit embauché:

“Je dirais de l’embaucher, comme en ce moment”, a déclaré Reid début décembre, via Chiefs Wire. “C’est ce que je vous dirais. Je ne veux pas le perdre, mais si vous me demandez s’il est prêt à devenir entraîneur-chef? Ouais, il est prêt. Il était prêt l’année dernière. Personne n’a plus de contrôle que ce qu’il est dans ce jeu. C’est un chef d’hommes. Il connaît le football, mais il connaît l’infraction comme le revers de sa main. Il est dans la salle des quarts tous les jours. Je pense que si vous parliez à Patrick, je pense que Patrick vous dirait à quel point il a eu une influence sur lui. »

Mahomes, bien sûr, a fait écho à son entraîneur-chef:

“Je pense que les détails et la façon dont il est capable de contrôler la salle pour tirer le meilleur parti de chaque joueur est une grande chose”, a déclaré Mahomes, également via Chiefs Wire. “[Bieniemy] vous maintient à un niveau élevé et il vous tient à la norme dont vous avez besoin pour être parfait avec chaque représentant unique que vous obtenez dans la pratique. Je pense que ces détails et cette norme, il tient tout le monde pour élever le jeu de tout le monde. “

Ces approbations sont importantes. L’arbre des entraîneurs de Reid est l’un des plus réussis et de la plus grande envergure de la NFL. Dix des anciens assistants de Reid ont obtenu des postes d’entraîneur-chef, notamment Nagy, John Harbaugh (Ravens), Doug Pederson (Eagles) et Sean McDermott (Bills). Harbaugh et Pederson ont tous deux remporté les Super Bowls.

Ce n’est pas la première fois que Bieniemy est passé sous silence.

Il a également interviewé les Jets, les Bucs, les Bengals et les Dolphins la saison dernière, avant de revenir chez les Chiefs. Les entraîneurs en chef embauchés à sa place étaient, comme cette année, un mélange de rechapés (Adam Gase, Bruce Arians) et de débutants (Zac Taylor, Brian Flores). Ils sont allés 21-43 combinés en 2019, et aucun n’a connu de saisons gagnantes.

Cette année, Rhule, Judge et Stefanski sont également les premiers entraîneurs de la NFL, et Stefanski, le seul autre OC de la NFL, était coordinateur depuis seulement un an et changeait. Bieniemy n’a pas moins d’expérience en coaching de tête dans la NFL que n’importe lequel de ces gars.

La situation de Bieniemy met en évidence le manque flagrant et franchement embarrassant de diversité parmi les entraîneurs en chef. Malgré la règle Rooney de la ligue, qui oblige les équipes à interviewer des candidats issus de minorités ethniques pour des postes d’entraîneur-chef et d’opérations de football senior, un seul entraîneur-chef de minorité a été embauché ce cycle. C’était l’entraîneur-chef de longue date des Panthers, Ron Rivera, qui est maintenant avec Washington.

Aucun entraîneur noir n’a été embauché au cours de cette saison de carrousel d’entraîneurs et un seul – l’entraîneur-chef des Dolphins Brian Flores – a été embauché au cours du cycle de l’année dernière. Le fait que Bieniemy et d’autres entraîneurs noirs talentueux aient été négligés suggère que la règle Rooney ne fait pas ce qu’elle est en place de faire.

La règle elle-même est nécessaire, mais les équipes devraient être plus déterminées à donner des opportunités aux entraîneurs des minorités qu’à simplement cocher une case. Il y a d’autres facteurs dans le manque d’entraîneurs à tête noire dans la NFL, y compris un pipeline institutionnellement défectueux, mais le nœud du problème retombe sur les directeurs généraux et les cadres qui sont en charge.

Bieniemy a une riche expérience dans la NFL, ses infractions marquent une tonne de points, il vient de l’un des arbres d’entraînement les plus performants de la ligue et ses joueurs le respectent. Les Chiefs ont également une chance d’atteindre le Super Bowl. Le fait qu’il n’ait pas encore été embauché est pour le moins déconcertant.