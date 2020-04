Comment le coronavirus affecte-t-il le processus d’avant-projet dans la NBA?

Normalement, le processus de pré-ébauche pour les franchises NBA comporte plusieurs étapes très précises. Après avoir regardé les meilleures perspectives tout au long de l’année, la Folie de mars marque la fin de la saison universitaire et le début de contacts formels avec les jeunes, qui s’entretiennent, se rendent dans les locaux des équipes intéressées et se présentent au Combine and d’autres événements pour augmenter votre stock.

Cependant, cette année, tout sera différent à cause du coronavirus et les routines des franchises changeront radicalement. Tout comme Yahoo rapporte via NBCS Sports, ils ont parlé avec plusieurs dirigeants des équipes importantes et ils conviennent tous que le plan d’urgence changera beaucoup d’opinion, compte tenu également du fait qu’ils ne sauront pas quand le projet sera exécuté et si la saison sera terminée. ou non.

Les décideurs de la NBA se préparent à un projet pas comme les autres https://t.co/9mA3bPouMW pic.twitter.com/X9Cd7mazgJ

– Kurt Helin (@basketballtalk) 8 avril 2020

Un cadre de la conférence de l’Est a déclaré que “pour nous, le plus important est le dossier médical” et que l’impossibilité d’analyser personnellement les joueurs “est difficile, car il faut croire l’agent et il a des motivations après cela”. De plus, le fait de ne pas pouvoir interviewer personnellement les joueurs est également compliqué car “c’est notre chance de rencontrer la personne derrière le joueur”, a déclaré un autre cadre de la conférence occidentale.

Enfin, un autre cadre de l’Est a déclaré que “cette classe du repêchage n’est pas bonne” car “l’année dernière il y avait près de dix All-Stars possibles et cette année seulement un couple. Cela, ajouté au fait de ne pas disposer de toutes les informations souhaitées, rend la tâche encore plus difficile. » Un autre cadre de l’Ouest a accepté et a déclaré: «c’est un mauvais projet, donc il y aura beaucoup de grosses erreurs parce que les équipes n’auront pas toutes les informations. Avoir un choix tardif n’est pas la pire chose au monde cette année », a-t-il conclu.

