Comment le coronavirus pourrait avoir un impact sur les Jeux olympiques et d’autres sports

Alors que les nations du monde entier se préparent à la propagation du Covid-19 (coronavirus), la communauté sportive mondiale essaie également de déterminer comment aller de l’avant dans les mois à venir. Le virus, qui est maintenant présent dans des dizaines de pays, affecte le plus fortement la Chine, la Corée du Sud, l’Italie, l’Iran et le Japon – l’attente étant que le virus se propage plus loin, perturbant potentiellement la vie quotidienne dans les pays du monde entier.

Les événements sportifs sont une préoccupation majeure en tant que vecteurs d’infection. Des milliers de personnes à proximité se réunissant en un seul endroit augmentent naturellement le risque de propagation virale, et avec tant de choses encore inconnues sur la transmission de Covid-19 (en particulier si la maladie se propage de manière asymptomatique), les ligues et les organes directeurs devront déterminer s’il faut annuler ou reporter les principaux des événements sportifs pour prévenir de nouvelles infections.

Le plus grand impact immédiat d’un événement de grande envergure aux États-Unis est le tournoi NCAA March Madness qui doit commencer le 17 mars. Pour le moment, il n’est pas prévu de retarder ou de reporter les matchs, mais un porte-parole de la NCAA a déclaré à USA Today qu’ils étaient «Très conscient» du virus et continuera de suivre la situation et les avis du CDC.

Le Comité International Olympique (CIO) adopte une approche «wait and see» concernant les prochains Jeux Olympiques de Tokyo 2020, le plus grand événement sportif potentiellement impacté par Covid-19. Il est possible que les jeux soient déplacés s’il s’avère trop risqué de tenir les jeux à Tokyo. Cependant, l’ancien membre du CIO, Dick Pound, a déclaré au New York Times qu’il était impossible de déplacer les Jeux olympiques dans cinq mois en raison de l’infrastructure et de la planification qui mettent des années à se mettre en place.

Un match de rugby des Six Nations entre l’Irlande et l’Italie a été reporté indéfiniment après que le ministre irlandais de la Santé, Simon Harris, a déconseillé à l’équipe de se rendre en Italie pour jouer. Onze villes du nord de l’Italie font face à d’importantes flambées de Covid-19 avec environ 528 cas diagnostiqués. Cinq matches prévus cette semaine en Serie A italienne se dérouleront à huis clos afin de faire avancer la ligue de football tout en protégeant le public contre les infections.

Les événements sportifs en Asie portent le poids de l’épidémie. La Corée du Sud était sur le point d’accueillir les Championnats du monde de patinage de vitesse sur courte piste, qui ont maintenant été annulés, tandis que le Championnat du monde de tennis de table est reporté à juin.

Les épidémiologistes tentent de mieux comprendre la menace de Covid-19 et la façon dont elle se propage, mais pour l’instant la meilleure défense dans les zones touchées est le lavage fréquent des mains, les masques de protection et éviter autant que possible les zones fortement peuplées.