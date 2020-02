Comment le «Elam Ending» est né et pourquoi la NBA l’adopte pour le All-Star Game – The Athletic

Dans le but d’animer un concours d’exposition de mi-hiver qui met en valeur le talent athlétique mais très peu de défense, le match des étoiles de la NBA de dimanche utilisera pour la première fois un quatrième trimestre non chronométré et les deux équipes joueront jusqu’à un total de points cible.

Le nouveau format garantit un panier gagnant ou un lancer franc, même s’il ne s’agit pas d’un batteur à sonnerie.

Il y aura de l’argent de charité sur la ligne dans chaque trimestre comme motivation pour Team LeBron et Team Giannis, mais le dernier trimestre ajoutera un format unique, connu dans le monde du basket-ball comme l’Elam Ending, qui a été développé pour alimenter le jeu compétitif mais sans fautes intentionnelles qui tuent l’adrénaline.

Le format exposé dimanche découle d’une idée née dans un salon de banlieue de Dayton, Ohio, il y a 13 ans.

Nick Elam est un fanatique de basket de 6 pieds 3 pouces qui a abandonné le jeu après la cinquième année mais n’a jamais perdu son amour pour lui. Il s’est lassé de la stratégie infructueuse de l’encrassement intentionnel dans les dernières minutes qui …

